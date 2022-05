Κόσμος

Ουκρανία - ΟΗΕ: Αυξάνεται καθημερινά ο αριθμός των νεκρών αμάχων

Ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος, ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ



Περισσότεροι από 4.000 πολίτες έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος, ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Συνολικά, 4.031 πολίτες έχει καταγραφεί ότι έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους 200 παιδιά, σύμφωνα με την Επιτροπή, η οποία βασίζεται στα στοιχεία δεκάδων παρατηρητών της στην Ουκρανία.

Οι περισσότεροι σκοτώθηκαν από εκρηκτικά όπλα του πυροβολικού ή της πολεμικής αεροπορίας υψηλής ισχύος.

Στην ανακοίνωση δεν επιρρίπτεται η ευθύνη για τους θανάτους.

