Πλεύρης για επιστροφή γιατρού που είχε πάρει “φακελάκι”: Στην Αρχή Διαφάνειας η υπόθεση

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας για την επιστροφή ιατρού στο ΕΣΥ που κατηγορείται για χρηματισμό.

«Στα θέματα διαφθοράς είμαστε κάθετοι», αναφέρει στην ανακοίνωση του ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, σχετικά με την υπόθεση γιατρού του ΕΣΥ που κατηγορείται για χρηματισμό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Θάνου Πλεύρη:

«Στις 24.05.22 ενημερώθηκα για την απόφαση του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου των ιατρών του ΕΣΥ που αποφάσισε την επιστροφή ιατρού που κατηγορείται για χρηματισμό. Η αρμόδια υπηρεσία εξέδωσε διαπιστωτική πράξη. Άμεσα στις 25.05.22 με το υπ. αριθμ 1976 έγγραφο μου διαβίβασα στην Αρχή Διαφάνειας την υπόθεση για να κινηθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες προκειμένου να ελεγχθεί από το καθ' υλήν αρμόδιο όργανο η συγκεκριμένη απόφαση με σκοπό να ασκηθούν έννομα μέσα, να επανεξετασθεί και να ελεγχθούν οι συνθήκες έκδοσης της.

Για την πάταξη της διαφθοράς στην υγεία σήμερα στο υπουργικό Συμβούλιο παρουσιάσαμε σχέδιο νόμου για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται η κεντρική παρακολούθηση των χειρουργείων από ηλεκτρονική πλατφόρμα ώστε να ελέγχεται η ροή των χειρουργείων και αν υπάρχουν παρεμβάσεις στις λίστες. Πλέον με την ηλεκτρονική παρακολούθηση των ραντεβού των χειρουργείων εξυπηρετείται ο πολίτης και διασφαλίζεται η απόλυτη διαφάνεια στη ροή των χειρουργείων.

Στα θέματα διαφθοράς είμαστε κάθετοι και δεν θα ανεχθούμε καμία παραβατική συμπεριφορά».

