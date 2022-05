Κοινωνία

Ναρκωτικά: Αστυνομικοί από Καλαμάτα συνέλαβαν διακινητές στην Αθήνα

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν στοιχεία από υπόθεση για την οποία οι έρευνες συνεχίζονται.

Περισσότερα από έξι κιλά κάνναβης, βρέθηκαν στην κατοχή δύο ανδρών, ηλικίας 57 και 48 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι συνελήφθησαν στην Αθήνα από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, της Ασφάλειας Καλαμάτας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει οι άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών, προέκυψε ότι οι συλληφθέντες δραστηριοποιούνταν στην προμήθεια, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα σπίτια του 57χρονου και 48χρονου,όπου βρέθηκαν, έξι κιλά και 54 γραμμάρια κάνναβης, μία ζυγαριά ακριβείας και τρία κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Καλαμάτας συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

