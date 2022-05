Αθλητικά

Αλέξης Κούγιας: Πουλάω την ΠΑΕ ΑΕΛ

Την πρόθεσή του να πουλήσει την ΠΑΕ ΑΕΛ, θέτοντας ως καταληκτική ημερομηνία την 28η Ιουλίου, εξέφρασε ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΛ κ. Αλέξης Κούγιας.

Όπως ο ίδιος επισήμανε η ημερομηνία αυτή είναι «σημαδιακή» αφού συμπληρώνονται επτά χρόνια από την ημερομηνία που απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών. Όπως υπογράμμισε ζητά 2.100.000€ σε τρία χρόνια σημειώνοντας ότι υπάρχουν ρυθμισμένα χρέη προς εφορία τα 1.750.493€ (από τα οποία καταβάλλονται 33.353 ευρώ μηνιαίως) ενώ παράλληλα υπάρχει το ποσό των 505.000€ που είναι το ποσό σε παίκτες και προπονητές που προσέφυγαν στην FIFA κι εφόσον δεν πληρωθούν ολόκληρο το συμβόλαιο τους, η ΠΑΕ έχει απαγόρευση μεταγραφών και δεν παίρνει αδειοδότηση. Τα 212.443€ είναι το υπόλοιπο από τα συμβόλαια των παικτών που έχουν έρθει σε καταρχήν συμφωνία με την ομάδα και το τελευταίο τρίμηνο σε παίκτες.

Σύμφωνα με τον Αλέξη Κούγια, η ΠΑΕ περιμένει να λάβει 1.275.000€ από πωλήσεις παικτών (απομένουν 700 χιλιάδες ευρώ από την πώληση του Δημήτρη Πινακά στην ΠΑΕ Ολυμπιακός), το στοίχημα και τα τηλεοπτικά:

«Δεν περνάω καλά στην ΑΕΛ. Έχω μία οικογένεια και μία περιουσία που πρέπει να χαρώ. Έχω αποφασίσει να φύγω. Εάν καταφέρω να έρθω σε συνεννόηση με όλες τις υποθέσει αυτές δεν θα κάνουμε μεταγραφές. Σύμφωνα με τους Αντωνίου και Σαμολαδά θα ανεβαίναμε εύκολα και με το υπάρχον ρόστερ και αυτό με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο.

Κάνω ανοιχτή πρόσκληση σε οποιοδήποτε Λαρισαίο, Αμερικάνο, Βούλγαρο ή σαν τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Καβάλας που έχει οικονομική επιφάνεια. Μπορούν να έρθουν οι Πηλαδάκης, Πλεξίδας, Ντελόπουλος, οι άλλοι επιφανείς Λαρισαίοι όπως οι Κασίδης και Αδαμόπουλος.

Δίνω ένα ρόστερ 32 παικτών, μία συμφωνία για το Αλκαζάρ που με το ποσό της πρώτης χρονιάς μπορεί να γίνει συμψηφισμός και να αγωνιστεί η ομάδα με πολύ μικρό ποσό ενώ το γήπεδο είναι προδιαγραφών UEFA, προπονητικό SL1, ραδιόφωνο, γραφεία, μπουτίκ (η οποία ανακοίνωσε πως θα κλείσει), δύο πούλμαν.

Όποιος ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει με τον Δήμαρχο Λάρισας και να του δώσει τα στοιχεία του. Σε όποια συζήτηση γίνει θα ήθελα να είναι παρόν ο Δήμαρχος Λαρίσης και μέχρι τις 28 Ιουλίου 2022 θα περιμένω να εμφανιστεί.

Εάν μέχρι τότε δεν εμφανιστεί κάνεις τότε: ή θα προσπαθήσω να τα βρω με όλους σε μία διαχειρίσιμη συμφωνία ή η ΠΑΕ θα τεθεί υπό εκκαθάριση».

πηγή: larissanet.gr

