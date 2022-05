Πολιτική

ΝΔ: Ο Ανδρουλάκης ακολουθεί τακτική Πόντιου Πιλάτου και πατάει συνεχώς σε δυο βάρκες

Επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας.

«Επίθεση» προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία για την ακρίβεια εξαπέλυσε από το Περιστέρι ο Νίκος Ανδρουλάκης, με το κόμμα της κυβέρνησης τώρα να απαντά.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ περιόδευσε στο εμπορικό κέντρο του Περιστερίου, συνοδευόμενος από βουλευτές και στελέχη του Κινήματος.

«Οι ολιστικές φιλοσοφικές αναζητήσεις του κ. Μητσοτάκη δε μπορούν να κρύψουν την αλήθεια. Το κόστος ζωής για εκατομμύρια Έλληνες πολίτες είναι πια ανυπόφορο» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης επισημαίνοντας ότι «καταγράφεται ράλι αυξήσεωνστις τιμές ενέργειας. Είμαστε πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο ανατιμήσεων και πληθωρισμού. Το κόστος ζωής αυξάνει ραγδαία λόγω των υψηλών ενοικίων και των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επανέλαβε τις προτάσεις του Κινήματος για επιβολή πλαφόν στη λιανική τιμή της ενέργειας, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων ώστε να αποκτήσουμε μία οικονομία ανθεκτική και μία κοινωνία που μπορεί να αντέξει.

«Οι προτεραιότητες όμως της ΝΔ είναι εντελώς διαφορετικές. Επί της ουσίας κερδοσκοπούν οι λίγοι εις βάρος εκατομμυρίων Ελλήνων πολιτών. Αυτή η πολιτική του Πόντιου Πιλάτου από την πλευρά του κ.Μητσοτάκη είναι καταστροφική και στις επόμενες εκλογές ο ελληνικός λαός θα στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στηρίζοντας μία προοδευτική σοσιαλδημοκρατική δύναμη, που έχει πρόγραμμα αντιμετώπισης όλων των μεγάλων ζητημάτων της χώρας και βέβαια της αύξησης των κοινωνικών ανισοτήτων», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Η ανακοίνωση της ΝΔ για τον Νίκο Ανδρουλάκη

Η Νέα Δημοκρατία τώρα καλεί τον επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ να «εξηγήσει στους πολίτες γιατί το κόμμα του ψήφισε «παρών» στην φορολόγηση του 90% των υπερεσόδων», ενώ αναρωτιέται «Αν η επιλογή του «παρών», δεν είναι ο ορισμός της τακτικής του Πόντιου Πιλάτου, τότε τι είναι;»

«Ο κ.Ανδρουλάκης, αντί να ακολουθεί τον μηδενιστικό αντιπολιτευτικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλοντας την κυβέρνηση ότι ανέχεται την κερδοσκοπία κι ότι ακολουθεί πολιτική Πόντιου Πιλάτου, καλό είναι να εξηγήσει στους πολίτες γιατί το κόμμα του ψήφισε «παρών» στην φορολόγηση του 90% των υπερεσόδων, των εταιρειών ενέργειας, που είναι μακράν ο υψηλότερος φόρος τέτοιου είδους στην Ευρώπη. Αν η επιλογή του «παρών», δεν είναι ο ορισμός της τακτικής του Πόντιου Πιλάτου, τότε τι είναι; Ο κ.Ανδρουλάκης αντι να προσπαθεί συνεχώς να πατάει σε δύο βάρκες, οφείλει να παίρνει καθαρή θέση», αναφέρει η ΝΔ.

Ο Δημήτρης Μάντζος απαντά στην ΝΔ

Απαντώντας στην Νέα Δημοκρατία, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος αναφέρει τα εξής:

«Αντί να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, η Κυβέρνηση επιλέγει να αντιπολιτεύεται το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με επικοινωνιακούς όρους. Όταν προτείναμε τη φορολόγηση των υπερκερδών, μας έλεγαν «λαϊκιστές», αλλά στη συνέχεια αναγκάστηκαν -υπό το βάρος της λαϊκής δυσαρέσκειας- να αλλάξουν άποψη. Ο τρόπος φορολόγησης των υπερκερδών των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ήρθε στη Βουλή με την επίμαχη τροπολογία, αποσκοπούσε στο «ψαλίδισμα» του ποσού που θα φορολογηθεί, κάτι που προφανώς δεν θα στηρίζαμε με την ψήφο μας. Μάλιστα, στο ίδιο πνεύμα μικροκομματικής διαχείρισης, η Κυβέρνηση επέλεξε να συνδέσει, στην ίδια τροπολογία, τη φορολόγηση των υπερκερδών με το οικονομικό βοήθημα των 600 ευρώ.

Σε πείσμα όσων λένε, η αντιπολίτευση που εμείς ασκούμε θα παραμείνει αυστηρή και τεκμηριωμένη, με προτάσεις εφαρμόσιμες, σε κάθε μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Θα πρέπει να το συνηθίσουν».

