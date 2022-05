Life

Μύκονος: Η Μαρίνα Πατούλη έπεσε θύμα διάρρηξης

Άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι της στη Μύκονο και αφαίρεσαν χρήματα και κοσμήματα. Τι δήλωσε η ίδια.



Θύμα διάρρηξης έπεσε η Μαρίνα Πατούλη, καθώς άνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι της στη Μύκονο και αφαίρεσαν χρήματα και κοσμήματα.

Η διάρρηξη έγινε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Η Μαρίνα Πατούλη, επέστρεψε στο σπίτι της γύρω στις 23.00 το βράδυ μετά από βόλτα στα Ματογιάννια της Μυκόνου και βρήκε το παράθυρο της κρεβατοκάμαράς της ανοιχτό, ενώ μέσα από το σπίτι της έλειπαν 4.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 8.000 ευρώ.

«Πρόκειται για χρυσαφικά και κοσμήματα από τον γάμο μου. Τα χρήματα που μου απέσπασαν προορίζονταν για τις αμοιβές εργατών που είχαν αναλάβει κάποιες εργασίες ανακαίνισης», δήλωσε στο protothema.gr η Μαρίνα Πατούλη.

Οι δράστες δεν έγιναν αντιληπτοί από κανένα. Μπήκαν όπως φαίνεται στην κρεβατοκάμαρα της κ. Πατούλη και κατάφεραν να βρουν το σημείο που είχε κρύψει τα χρήματα και τα κοσμήματα.

H κ. Πατούλη κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές με την αστυνομία να διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό τους. Μέχρι στιγμής, οι δράστες δεν έχουν εντοπιστεί, ενώ οι αρχές να διεξάγουν έρευνες συγκεντρώνοντας βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή.





