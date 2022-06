Αθλητικά

Πόλεμος στην Ουκρανία: Επιστολή - έκκληση από τον Πελέ στον Πούτιν

Τι έγραψε στο instagram ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο 81χρονος σήμερα Πελέ (το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Εντσον Αράντες ντο Νασιμέντο) απηύθυνε έκκληση στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Δεν υπάρχει απολύτως καμία δικαιολογία για αυτή τη συνεχιζόμενη βία. Η σύγκρουση αυτή είναι τρομακτική, αδικαιολόγητη και δεν προκαλεί τίποτα άλλο εκτός από πόνο, φόβο και μίσος» αναφέρεται στην ανοιχτή επιστολή του Πελέ προς τον πρόεδρο Πούτιν που ανάρτησε στο Instagram.

«Η δυνατότητα να τον σταματήσετε, βρίσκεται στα χέρια σας –γράφει ο θρυλικός ποδοσφαιριστής– στα χέρια εκείνα που έσφιξα κατά την διάρκεια της τελευταίας συνάντησης μας στην Μόσχα το 2017».

Το 2017 ο Πελέ συμμετείχε στις εκδηλώσεις που είχε διοργανώσει η Διεθνής Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA) οι οποίες είχαν προηγηθεί του παγκόσμιου κυπέλου που διεξήχθη στην Ρωσία το 2018.

Ο Πέλε συμπεριλήφθη στον κατάλογο του περιοδικού TIME με τις 100 προσωπικοτήτες που ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο.

