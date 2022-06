Υγεία - Περιβάλλον

Υπουργείο Yγείας για Καραμανδάνειο: Δεν τίθεται θέμα διακοπής λειτουργίας του

Διευκρινίσεις από το υπουργείο Υγείας με αφορμή το πρόβλημα με την έλλειψη αναισθησιολόγων.



Διαβεβαιώσεις για την ομαλή λειτουργία του Καραμανδάνειου νοσοκομείου Παίδων στην Πάτρα δίνει μέσω ανακοίνωσής του το Υπουργείο Υγείας.

Όπως εξηγεί το πρόβλημα με την έλειψη αναισθησιολόγων έχει δημιουργηθεί μετά το αίτημα αναρρωτικής άδειας των τεσσάρων γιατρών της συγκεκριμένης ειδικότητας που υπηρετούν στο νοσκομείο

Το υπουργείο Υγείας σημειώνει όιτ "ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για εθελοντική προσωρινή μετακίνηση αναισθησιολόγων από τα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας, ώστε το νοσοκομείο να καλυφθεί και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η φροντίδα των μικρών ασθενών. Είναι δε σε διαδικασία προκήρυξης οι δύο θέσεις αναισθησιολόγων που ζητήθηκαν από το νοσοκομείο και θα εγκριθούν τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα έχει εκπονηθεί σχέδιο ώστε στην περίπτωση που υπάρξει ανάγκη, τα επείγοντα χειρουργικά περιστατικά να αντιμετωπίζονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο".

"Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας επαναλαμβάνει ότι το Καραμανδάνειο αποτελεί προτεραιότητα ως προς την ομαλή του λειτουργία και δε τίθεται θέμα διακοπής λειτουργίας του. Κανένα νοσοκομείο δεν κλείνει. Αντίθετα, αναβαθμίζονται", καταλήγει η ανακοίνωση.

Χθες πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα, για την κατάσταση στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο.

Οι γιατροί ζητούν την άμεση πρόσληψη αναισθησιολόγων, κατηγορώντας ότι μεθοδεύεται κλείσιμο του ιδρύματος και συγχώνευση του.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πατρέων, καλούσε τους πατρινούς σε γενικό ξεσηκωμό για να αποφευχεί το κλείσιμο του Καραμανδάνειου.

