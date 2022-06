Νιγηρία: Μακελειό σε εκκλησία (εικόνες)

Κόσμος

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον πιστών και ανατίναξαν εκρηκτικά στην εκκλησία.



Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίσθηκαν από ενόπλους που επιτέθηκαν σε καθολική εκκλησία στην πολιτεία Όντο της Νιγηρίας στη διάρκεια της κυριακάτικης λειτουργίας, ανέφεραν ένας γιατρός και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ένας γιατρός σε νοσοκομείο στην Όουο, μια πόλη σ' αυτή τη νοτιοδυτική πολιτεία της Νιγηρίας, είπε στο Ρόιτερς πως τουλάχιστον 50 πτώματα μεταφέρθηκαν στο Ομοσπονδιακό Ιατρικό Κέντρο της Όουο και στο Καθολικό Νοσοκομείο Σεντ Λούις.

Ο πρόεδρος Μουχαμαντού Μπουχάρι καταδίκασε την επίθεση, την οποία χαρακτήρισε «αποτρόπαιη». Η ταυτότητα και τα κίνητρα των δραστών δεν είναι μέχρι στιγμής σαφή.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον πιστών και ανατίναξαν εκρηκτικά στην εκκλησία. Μεταξύ των νεκρών είναι γυναίκες και παιδιά.

Ο Φανμιλάγιο Ιμπουκούν Οντουνλάμι, εκπρόσωπος της αστυνομίας της πολιτείας Όντο, δήλωσε μόνο πως υπήρξε ένα επεισόδιο στην Καθολική Εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου στην Όουο και πρόσθεσε πως η αστυνομία θα εκδώσει σύντομα νέα ανακοίνωση.

Στην πιο πολυάνθρωπη χώρα της Αφρικής σημειώνονται επιθέσεις και απαγωγές για λύτρα από ένοπλες συμμορίες, κυρίως στις βορειοδυτικές περιοχές της. Τέτοιες επιθέσεις είναι σπάνιες στη νοτιοδυτική Νιγηρία.

Ο κυβερνήτης της Όντο, ο Αρακουνρίν Ολουουαροτίμι Ακερεντόλου, συντόμευσε μια επίσκεψή του στην πρωτεύουσα Αμπούτζα και επέστρεψε στην Όντο μετά την επίθεση. «Θα κυνηγήσουμε τους δράστες με όλα τα μέσα που διαθέτουμε και θα τους κάνουμε να πληρώσουν», δήλωσε

