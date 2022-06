Life

Ο Σταμάτης Κραουνάκης... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο σπουδαίος συνθέτης μιλά για τη μοναδική διαδρομή του στη μουσική, την θυελλώδη σχέση του με την πολιτική και τα όνειρά του.



Την Πέμπτη 9 Ιουνίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Σταμάτη Κραουνάκη.

Ο σπουδαίος συνθέτης μιλά για τη μοναδική διαδρομή του στη μουσική. Πώς βρέθηκε από τις Πολιτικές Επιστήμες, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, να γράφει τραγούδια για τη Βίκυ Μοσχολιού. Η συνεργασία του με τη στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου, που άφησε εποχή.

Τι λέει για τους τραγουδιστές που ερμήνευσαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες του; Ποιοι τον έχουν στενοχωρήσει και ποιους στενοχώρησε εκείνος; Η θυελλώδης σχέση του με την πολιτική και οι απόψεις που υποστηρίζει με πάθος. Τα όνειρά του για το μέλλον και όσα ετοιμάζει στο θέατρο.

Την Πέμπτη 9 Ιουνίου, στις 24:00, ο Σταμάτης Κραουνάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο «Ενώπιος Ενωπίω».

