Πέθανε ο Μιχάλης Μαρματάκης

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Μιχάλη Μαρματάκη.



Πέθανε ο στιχουργός Μιχάλης Μαρματάκης, όπως έγινε γνωστό σήμερα, Δευτέρα. Η είδηση του θανάτου του στιχουργού που βρίσκεται πίσω από πολλά τραγούδια των “Τερμιτών” και ήταν εκ των στενών συνεργατών του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα έχει σκορπίσει θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Το γεγονός γνωστοποίησε ο Παύλος Κικριλής με ανάρτησή του στο Facebook:

“Ο αγαπημένος φίλος και στιχουργός στα περισσότερα τραγούδια των “Τερμιτών” Μιχάλης Μαρματάκης … δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας … η παρέα μικραίνει εδώ κάτω και μεγαλώνει εκεί πάνω…”, έγραψε χαρακτηριστικά.



Οι Τερμίτες δημιουργήθηκαν το 1980 από τους Αντώνη Μιτζέλο, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Παύλο Κικριλή, Δημήτρη Βασαλάκη και Τόλη Σκαματζούρα στα τύμπανα.

Η αρχική ονομασία τους ήταν P.L.J. Band. Ο πρώτος δίσκος κυκλοφόρησε το 1982 από τη Vertigo με τίτλο “Armageddon” και περιείχε instrumental κομμάτια, κάποια σε αγγλικό στίχο και για πρώτη παγκόσμια φορά στίχους από την Αποκάλυψη του Ιωάννη στην αρχαία Ελληνική γλώσσα.

Το 1983, όπως αναφέρει έπειτα από την εμπορική αποτυχία του πρώτου τους δίσκου, το συγκρότημα αποφασίζει να στραφεί στον Ελληνικό στίχο. Μαζί με τη γλώσσα των στίχων αλλάζει και το όνομα του συγκροτήματος, το οποίο γίνεται πλέον Τερμίτες. Στο συγκρότημα προστίθεται ο Φίλιππος Σπυρόπουλος στα ντραμς. Τους στίχους σε αρκετά κομμάτια γράφει ο Μιχάλης Μαρματάκης. Κυκλοφορεί ο ομώνυμος δίσκος (Τερμίτες).

