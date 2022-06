Κόσμος

Μαρκ Ντιτρoύ: Το σπίτι του διαβόητου παιδεραστή θα γίνει μνημείο

Ο Μαρκ Ντιτρού είχε αιχμαλωτήσει και βιάσει σε αυτό το σπίτι έξι ανήλικα κορίτσια. Μόνο δύο έφηβες κατάφεραν να σωθούν

Το «σπίτι του τρόμου» στο Σαρλερουά, μία από τις κατοικίες του Βέλγου παιδεραστή και δολοφόνου Μαρκ Ντιτρού, όπου τη διετία 1995-96 κράτησε αιχμάλωτα πολλά μικρά κορίτσια, θα κατεδαφιστεί και στη θέση του θα εγερθεί ένα μνημείο για τα θύματά του.

Οι εργασίες κατεδάφισης, που αναμένεται ότι θα διαρκέσουν δέκα ημέρες, ξεκίνησαν σήμερα το πρωί στη λαϊκή συνοικία Μαρσινέλ του Σαρλερουά. Από το σπίτι αυτό απελευθερώθηκαν ζωντανές στις 15 Αυγούστου 1996 η Σαμπίν και η Λετίσια, δύο έφηβες ηλικίας 12 και 14 ετών, που ο Ντιτρού τις είχε κλείσει σε μια κρύπτη που έχτισε στο υπόγειο. Ήταν όμως πολύ αργά για τα άλλα θύματά του. Τη μεθεπόμενη ημέρα σε ένα άλλο σπίτι του Ντιτρού βρέθηκαν νεκρά δυο 8χρονα κοριτσάκια που είχαν και αυτά φυλακιστεί στη Μαρσινέλ. Η Ζουλί και η Μελισά είχαν απαχθεί τον Ιούνιο του 1995, 14 μήνες νωρίτερα, και πέθαναν από την πείνα…

Οι εργάτες αφαίρεσαν σήμερα, με τη βοήθεια γερανού, τα κεραμίδια της σκεπής. Η κατεδάφιση θα γίνει σταδιακά, από τα πάνω προς τα κάτω.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, θα κατεδαφιστούν επίσης ένα γκαράζ και το γειτονικό σπίτι αλλά θα διατηρηθούν τα υπόγεια, όπως επιθυμούσαν οι οικογένειες των θυμάτων. Ο στόχος είναι μέχρι τα τέλη του 2023 να δημιουργηθεί στον χώρο ένας «κήπος-μνημείο» στη θέση των διαβόητων σπιτιών. Το μνημείο, που θα ονομάζεται «Μεταξύ γης και ουρανού», σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τους γονείς της Ζουλί και της Μελισά που ήθελαν να φυτευτούν εκεί δέντρα και λουλούδια, «σύμβολα της ζωής», εξήγησε η Σάρα Μπουντερμπάν, η εκπρόσωπος του δημάρχου Πολ Μανιέτ.

Ο κήπος θα είναι ελαφρώς υπερυψωμένος, σε σχέση με τον δρόμο, και στο μέλλον θα υπάρχει η δυνατότητα να επισκεφθεί κανείς τα υπόγεια.

Οι οικογένειες, που θεωρούν ότι δεν έχουν απαντηθεί όλα τα ερωτήματά τους από τη δικαστική έρευνα (όπως είναι η διάρκεια της αιχμαλωσίας των παιδιών, η ύπαρξη πιθανών συνενόχων του Ντιτρού) θέλουν να διατηρηθούν τα υπόγεια για την περίπτωση που γίνουν στο μέλλον άλλες έρευνες.

Ο Μαρκ Ντιτρού, 65 ετών σήμερα, καταδικάστηκε το 2004 σε ισόβια κάθειρξη αφού κρίθηκε ένοχος για την απαγωγή, την αιχμαλωσία και τον βιασμό έξι κοριτσιών και νεαρών γυναικών. Η Σαμπίν και η Λετίσια, που βρέθηκαν δύο ημέρες μετά τη σύλληψή του, είναι τα μοναδικά θύματά του που επέζησαν.

