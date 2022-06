Life

Ποια παγωτά έχουν τις περισσότερες θερμίδες και ποια τις λιγότερες;

Σορμπέ, παγωτό μηχανής, χύμα, froezn yogurt και τόσα άλλα. Εσύ ποιο προτιμας; Δες ποιο παχαίνει περισσότερο...

Το παγωτό αποτελεί ένα από τα αγαπημένα επιδόρπια μικρών και μεγάλων κυρίως την εποχή του καλοκαιριού. Οι γεύσεις που υπάρχουν είναι άπειρες και για όλα τα γούστα.

Γνώριζες πως το παγωτό έχει υψηλή διατροφική αξία, αφού είναι πηγή πρωτεϊνών, υδατανθράκων, λιπαρών, βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων; Tο βασικό συστατικό του γλυκού είναι το γάλα, έτσι μπορεί κανείς να εντοπίσει τα περισσότερα από τα θετικά χαρακτηριστικά του.

Εκτός από τις βασικές αυτές ύλες για το παγωτό απαιτούνται και άλλα υλικά, αρωματικά και πρόσθετες ύλες όπως είναι σιρόπια, ξηροί καρποί, μπισκότα, τα οποία το διαφοροποιούν.

Όπως αναφέραμε και παραπάνω υπάρχουν διάφορα είδη παγωτών. Ας δούμε λοιπόν μερικά από αυτά αλλά και τις θερμίδες που περιέχουν.

Είδη παγωτού

Σορμπέ

Φτιάχνονται από τη σάρκα των φρούτων και με αρκετή ζάχαρη. Έχουν πλούσια υφή και γλυκιά γεύση. Σε αντίθεση με τα παγωτά, δεν περιέχουν λιπαρά και, επιπλέον, διατηρούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα θρεπτικά συστατικά τους. Επειδή όμως περιέχουν μεγάλη ποσότητα ζάχαρης, θα πρέπει να τα καταναλώνετε με μέτρο. Έχουν περίπου 100 θερμίδες στα 100 γραμμάρια.

Παγωτό μηχανής

Παρασκευάζεται στην στιγμή και περιέχει γάλα, κρέμα γάλακτος, η ανάδευση του όμως στις ειδικές μηχανές το κάνει να ενσωματώνει περισσότερο αέρα στην σύσταση του και να μην δημιουργεί κρυστάλλους. Η διαδικασία αυτή το καθιστά πιο μαλακό στην υφή. Έχει γύρω στις 200 θερμίδες στην μικρή τυποποιημένη μερίδα.

Frozen yogurt

Συνήθως παρασκευάζεται αναμιγνύοντας γάλα και γιαούρτι χαμηλών λιπαρών, ζάχαρη, ορό γάλακτος, ίσως κάποια άλλη γλυκαντική ουσία, όπως η δεξτρόζη, αρωματικές ουσίες όπως η βανίλια ή η μαστίχα, κακάο ή κάποιο φρούτο για την παρασκευή διαφορετικών γεύσεων και κάποιον σταθεροποιητή ώστε το παγωμένο γιαούρτι να αποκτήσει κρεμώδη και βελούδινη υφή. Το frozen yogurt αποτελεί μια καλή εναλλακτική επιδορπίου, με θερμιδική απόδοση σχεδόν ανάλογη της γρανίτας ή του σορμπέ (δηλαδή 100 – 120 θερμίδες ανά 100 γρ).

Παρφέ

Eίναι ένα παγωμένο γλύκισμα με βάση την κρέμα γάλακτος και τα αυγά. Η πυκνή σύστασή του δεν απαιτεί συνεχές ανακάτεμα κατά τη διάρκεια που παγώνει ώστε να παραμείνει αφράτο (όπως το παγωτό ή τα σορμπέ , που περιέχουν αρκετό νερό στο μείγμα τους). Έτσι, για την παρασκευή του δεν χρησιμοποιείται μηχανή παγωτού. Περιέχει 25-30% λιπαρά και έχει περίπου 300 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια.

