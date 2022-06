Life

“The 2Night Show” με “σπέσιαλ” καλεσμένους την Τετάρτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αγαπημένη πρώην συμπαρουσιάστρια του Γρηγόρη Αρναούτογλου και ο μεγάλος τραγουδιστής στην παρέα του “The 2Night Show” της Τετάρτης.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την αγαπημένη του φίλη, Σοφία Βογιατζάκη.

Η ταλαντούχα ηθοποιός, με το ξεχωριστό ταμπεραμέντο, θυμάται στιγμές από την εκπομπή «Όμορφος Κόσμος το Πρωί», που ήταν συμπαρουσιάστρια του Γρηγόρη, αναφέρεται στη σειρά «Είσαι το ταίρι μου», που την ανέδειξε τηλεοπτικά, και εκφράζει την αγάπη της για τους Ρέππα – Παπαθανασίου, με τους οποίους συνεργάστηκε στη σειρά «Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα», με μεγάλη επιτυχία.

Επίσης, μιλάει για την παράσταση «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης», στην οποία παίζει φέτος το καλοκαίρι, και αναφέρεται στον Κούλη Νικολάου, που τη φιλοξενεί στο σπίτι του στην Κύπρο. Τέλος, εξηγεί γιατί το δράμα τής ταιριάζει πιο πολύ και αποκαλύπτει τι είναι αυτό που αναζητά από μια σχέση στη ζωή της.

Καλεσμένος του Γρηγόρη στο αποψινό «The 2Night Show» είναι και ο Λευτέρης Πανταζής. Ο αγαπημένος τραγουδιστής, που σε λίγο καιρό θα παντρέψει τη μοναχοκόρη του, μοιράζεται τη χαρά του ως πατέρας και ομολογεί ότι η Κόνι Μεταξά τον έβαλε να χάσει κιλά για να τη συνοδεύσει στον γάμο της.

Μεταξύ άλλων, θυμάται μεγάλες συνεργασίες που έκανε στο παρελθόν, ενώ μιλάει και για τη συνεργασία του με τη Δέσποινα Βανδή, μετά από σχεδόν 25 χρόνια.

Τέλος, ο Λε-Πα, παρέα με την ορχήστρα του, παρουσιάζουν ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με όλες τις μεγάλες επιτυχίες του.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 24:00 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Κουσουλός: ο Δασκαλάκης δείχνει σίγουρος ότι η Πισπιρίγκου σκότωσε και τα 3 παιδιά (βίντεο)

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Τουρκία: Τριήμερη “κράτηση” 11χρονου από την Χίο, επειδή το διαβατήριο έληγε σε… 50 ημέρες!