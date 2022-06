Πολιτική

Τουρκία - EFES 2022: Αποβατική άσκηση για κατάληψη νησιών (βίντεο)

Ο Τούρκος πρόεδρος, θα παραστεί στη λήξη της άσκησης την Πέμπτη μαζί με τον Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Εν μέσω της τουρκικής προκλητικότητας πραγματοποιείται η αποβατική άσκηση «EFES 2022», στον κόλπο της Σμύρνης.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ασκήσεις των τουρκικών Ε.Δ., που συνεχίζεται στην περιοχή Σεφεριχισάρ της Σμύρνης με τη συμμετοχή 37 χωρών. Η πρώτη φάση της άσκησης, ολοκληρώθηκε στις 9 Μαΐου ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 9 Ιουνίου.

Σύμφωνα με το σενάριο της πολυεθνικής άσκησης οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται σε συνθήκες απόβασης σε νησιά, αφού το σενάριο της άσκησης περιλαμβάνει: αποβατικές και αεροκίνητες ενέργειες, πραγματικά πυρά, αλλά και πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV).

Sampiyonlar Ligi…????????



??#EFES2022 Tatbikat alan?



S?ras? ile;



??AS-532 Cougar

??S-70 Blackhawk

??CH-47F Chinook

??ABD Deniz Piyadelerine ait CH-53E Super Stallion



ve T129 ATAK… pic.twitter.com/iiau0SmtdX — Defence and Technology (@SavunmaTekno) June 6, 2022

Η Άγκυρα χρησιμοποιεί την άσκηση με σκοπό να επηρεάσει την κοινή γνώμη, μία πάγια τακτική, καθώς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της χώρας, τροφοδοτεί συνεχώς με εικόνες και βίντεο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην άσκηση, υπάρχει σενάριο απόβασης σε νησιά, αλλά και πτώση αλεξιπτωτιστών, για τις ανάγκες κατάληψης νησιών και βραχονησίδων, συνδυάζοντας δηλαδή τις εκπαιδευτικές και επικοινωνιακές ταυτόχρονα ανάγκες σε σενάρια που περιλαμβάνουν το νησιωτικό ανάγλυφο.

Την Πέμπτη, διεξάγεται η τελική φάση της άσκησης και θα την παρακολουθήσουν, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν και ο κυβερνητικός εταίρος πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι βέβαιο πως θα χρησιμοποιήσει επικοινωνιακά την παρουσία του στην άσκηση με νέες επιθέσεις κατά της Ελλάδας, προσπαθώντας να κερδίσει τον κόσμο εν όψει των εκλογών του 2023 στην Τουρκία.

