Κόσμος

Βρετανία: Εντοπίστηκε το ναυάγιο του Gloucester - Κρατήθηκε μυστικό για 15 χρόνια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αιώνες μετά από την βύθισή του, βρέθηκε το πολεμικό πλοίο, που μετέφερε τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου, Ιάκωβο Β’. Γιατί δεν είχε ανακοινωθεί τόσο χρόνια ο εντοπισμός του ναυαγίου.

Η ανακάλυψη ήταν τόσο σημαντική που κρατήθηκε μυστική επί 15 χρόνια: το ναυάγιο του βρετανικού πολεμικού πλοίου Gloucester, το οποίο βυθίστηκε το 1682 ενώ μετέφερε τον μελλοντικό βασιλιά Ιάκωβο Β΄ των Στιούαρτ, βρέθηκε στα ανοιχτά της Αγγλίας, όπως ανακοίνωσε το πανεπιστήμιο East Anglia.

Το πλοίο αναπαυόταν επί αιώνες στον βυθό της θάλασσας και κανείς δεν ήξερε πού βρισκόταν ακριβώς, μέχρι που οι αδελφοί Τζούλιαν και Λίνκολν Μπάρνγουελ, με τη βοήθεια του πατέρα τους και δύο φίλων το βρήκαν το 2007, έπειτα από έρευνες που κράτησαν τέσσερα χρόνια, στα ανοιχτά του Νόρφολκ, στην ανατολική Αγγλία.

Η ανακάλυψη κρατήθηκε μυστική αφενός γιατί έπρεπε να πιστοποιηθεί επισήμως ότι επρόκειτο για το Gloucester και αφετέρου επειδή έπρεπε να προστατευθεί η τοποθεσία, τα διεθνή ύδατα, διευκρίνισε το πανεπιστήμιο.

«Είναι ένα εξαιρετικό δείγμα της πολιτικής κληρονομιάς μας, εθνικής και διεθνούς σημασίας», σχολίασε η καθηγήτρια Κλερ Τζόγουιτ, που είναι ειδική στην ιστορία των θαλάσσιων μεταφορών. Υποστήριξα μάλιστα ότι «λόγω της ηλικίας του σκάφους, της κατάστασης στην οποία βρέθηκε και των αντικειμένων που σώθηκαν» είναι «η σημαντικότερη θαλάσσια ανακάλυψη έπειτα από εκείνη του Mary Rose» που βυθίστηκε το 1545, βρέθηκε τη δεκαετία του 1980 και σήμερα εκτίθεται στο Πόρτσμουθ.

Το Gloucester, που ανήκε στο Βασιλικό Ναυτικό, βυθίστηκε μέσα σε μόλις μία ώρα, στις 6 Μαΐου 1682, στα ανοιχτά του Γκρέιτ Γιάρμουθ, έπειτα από μια διαφωνία μεταξύ του Ιακώβου Στιούαρτ και του τιμονιέρη για το πώς θα έπρεπε να προσεγγίσουν μια αμμώδη όχθη. Εκτιμάται ότι πνίγηκαν 250 μέλη του πληρώματος και επιβάτες, αλλά ο Ιάκωβος διασώθηκε την τελευταία στιγμή.

«Το Gloucester αντιπροσωπεύει μια σημαντική στιγμή της πολιτικής ιστορίας της Βρετανίας: ένα βασιλικό ναυάγιο που σχεδόν στοίχισε τη ζωή στον Καθολικό διάδοχο του προτεσταντικού θρόνου, σε μια εποχή μεγάλων πολιτικών και θρησκευτικών εντάσεων», υπογράμμισε το πανεπιστήμιο.

Το 2023 αναμένεται ότι θα εκτεθούν στο Μουσείο και Πινακοθήκη του Κάστρου Νόργουιτς διάφορα αντικείμενα που βρέθηκαν στο ναυαγισμένο πλοίο.





Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία: Χολέρα στην Μαριούπολη - Δεκάδες παιδιά νεκρά στους τελευταίους βομβαρδισμούς

Αγαπηνός: Ο Τράγκας είχε περιουσία 30 εκατομμυρίων - Σύντομα θα αποδεσμευθεί

Οικονόμου για Τουρκία: Είμαστε έτοιμοι για όλα