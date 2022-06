Κοινωνία

Ναρκωτικά: Ο Ρόξι… ξετρύπωσε ηρωίνη και κοκαΐνη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε βάρος του 39χρονου που συνελήφθη εκκρεμούσε απόφαση για ποινή φυλάκισης για τα αδικήματα της εκβίασης και της παράνομης κατακράτησης.

Διακόσια γραμμάρια ηρωίνης και 3,3 γραμμάρια κοκαΐνης εντόπισε ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, που ακούει στο όνομα Ρόξι, κοντά στο σπίτι 39χρονου στις Σέρρες.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών και της Ομάδας ΔΙΑΣ της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, εντόπισαν τον 39χρονο, ο οποίος συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών. Στην κατοχή του βρέθηκε επίσης το χρηματικό ποσό των 165 ευρώ.

Από την περαιτέρω έρευνα, προέκυψε ότι σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 5 μηνών, για τα αδικήματα της εκβίασης και για παράνομη κατακράτηση.

Ο 39χρονος, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών, ο οποίος τον παρέπεμψε στον ανακριτή Σερρών.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγίου Πνεύματος… στο χωριό Άγιο Πνεύμα!

Μωβ μέδουσες V “Μάριος”: Η θαλάσσια χελώνα που τις εξολοθρεύει!

Λύτρας: Ο Τράγκας μπορεί να ήταν μπροστινός... για ξέπλυμα “μαύρου χρήματος”