Πρωτοδικείο: απεργία υπαλλήλων, λόγω... βρώμας

Για άθλιες συνθήκες που αφορούν την καθαριότητα και την υγιεινή του χώρου, όπου βρίσκονται εκατοντάδες άνθρωποι κάθε ημέρα, κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι στα δικαστήρια.

Οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας, κατέρχονται από την Παρασκευή σε αποχή από τα καθήκοντά τους, μέχρι να δοθεί λύση στο πρόβλημα της καθαριότητας στο Πρωτοδικείο της Αθήνας.

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι από τις 9 Ιουνίου 2022 που έληξε η σύμβαση με την εταιρεία καθαρισμού του μεγαλύτερου δικαστηρίου της χώρας, το Πρωτοδικείο της Αθήνας δεν έχει καθαριστεί.

Έτσι, όπως περιγράφουν οι δικαστικοί υπάλληλοι «σε συνθήκες πανδημίας και αυξημένων θερμοκρασιών, σε χώρους όπου εργάζονται εκατοντάδες άνθρωποι και επισκέπτονται καθημερινά χιλιάδες πολίτες, έχουμε συσσώρευση σκουπιδιών και παντελή έλλειψη καθαριότητας».

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν, μεταξύ των άλλων, τα εξής:

«Η σύμβαση με την εταιρεία που είχε αναλάβει την καθαριότητα του μεγαλύτερου δικαστηρίου της χώρας, του Πρωτοδικείου Αθηνών καθώς και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, του Ειρηνοδικείου Αθηνών, του Πταισματοδικείου Αθηνών και των 12 περιφερειακών Ειρηνοδικείων της Αττικής έληξε στις 9-6-2022.

Το θέμα της νέας σύμβασης οδηγήθηκε στα δικαστήρια μετά από προσφυγές των εταιρειών που μειοδότησαν. Η χθεσινή έκδοση της σχετικής απόφασης όμως δεν επιλύει το πρόβλημα και είναι άγνωστο το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.

Έτσι, σε συνθήκες πανδημίας και αυξημένων θερμοκρασιών, σε χώρους όπου εργάζονται εκατοντάδες άνθρωποι και επισκέπτονται καθημερινά χιλιάδες πολίτες, έχουμε συσσώρευση σκουπιδιών και παντελή έλλειψη καθαριότητας !!

Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι η εκχώρηση της καθαριότητας των δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε εργολαβικές εταιρείες, που διαχρονικά ακολουθείται, αντί της πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, οδηγεί σε τέτοια τραγικά αποτελέσματα».

