Κόσμος

Σεισμός στην Ταϊβάν: Η στιγμή της ισχυρής δόνησης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός σήμανε στην ασιατική χώρα από το σεισμό που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες.

Σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ σημειώθηκε στην ανατολική Ταϊβάν στις 9 το πρωί της Δευτέρας.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 37,7 χλμ νότια- νοτιοδυτικά της επαρχίας Χαλ (Hall) και το εστιακό του βάθος εντοπίστηκε στα 6,8 χλμ., ωστόσο, η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα και σε πολλές επαρχίες.

Δεν υπήρξαν αναφορές για καταστροφές ή θύματα από την ισχυρή σεισμική δόνηση.

Ειδήσεις σήμερα:

Σκιάθος: Ηλικιωμένος εκσφενδονίστηκε από τουρμπίνα αεροσκάφους!

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: εύχομαι να μην μου φορτώσουν και τους θανάτους Ίριδας και Μαλένας (βίντεο)

Πολ Χάγκις: ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση