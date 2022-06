Κοινωνία

Παράνομη υιοθεσία – Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι

Η απόφαση της Δικαιοσύνης για τους πέντε κατηγορούμενους για την υπόθεση που αποκαλύφθηκε πριν από λίγες ημέρες.

Ελεύθεροι αφέθηκαν, μετά τις απολογίες τους στην 5η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της απόπειρας παράνομης υιοθεσίας νεογέννητου που αποκαλύφθηκε τα προηγούμενα 24ωρα στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για έναν δικηγόρο, τους βιολογικούς γονείς του νεογνού και το ανδρόγυνο των φερόμενων ως υποψήφιων γονιών. Στον πρώτο επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ, καθώς αντιμετωπίζει κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους που διώκονται για πλημμεληματικές πράξεις.

Όλοι στις απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες προβάλλοντας τη δική τους θέση για την υπόθεση. Συγκεκριμένα, οι βιολογικοί γονείς (βουλγαρικής καταγωγής και ηλικίας 37 και 38 ετών), όπως αναφέρουν πληροφορίες, ισχυρίστηκαν ότι ήρθαν στην Ελλάδα για να δουλέψουν και πως δεν είχαν καμία πρόθεση να δώσουν το παιδί τους για υιοθεσία, ούτε προηγήθηκε κάποια συναλλαγή.

Από την πλευρά του, ο 62χρονος δικηγόρος, φέρεται να απολογήθηκε ότι επιχείρησε να βοηθήσει τους Βούλγαρους γονείς να γεννήσουν στην Ελλάδα και ότι παρέστη στη διαδικασία μετάφρασης εγγράφων. Όσον αφορά στους υποψήφιους γονείς (Έλληνες, 49 και 47 ετών) φαίνεται να είπαν πως θεωρούσαν ότι επρόκειτο για νόμιμη υιοθεσία κι όχι "αγορά", και ότι κατέλαβαν κάποια χρήματα για τη διαδικασία του τοκετού και άλλα διαδικαστικά θέματα.

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται ένας 58χρονος Βούλγαρος που αναζητείται και είναι γνωστός στις Αρχές για παλιότερη εμπλοκή του σε παρόμοιες υποθέσεις.

Το "κουβάρι" της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν την προηγούμενη Κυριακή (12/6) η 38χρονη κατηγορούμενη γέννησε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης ένα αγοράκι. Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι η ίδια είχε έρθει για το σκοπό αυτό από την πατρίδα της, συνοδεία του 37χρονου συζύγου της. Οι κινήσεις τους έβαλαν σε υποψίες το προσωπικό του Νοσοκομείου και ενημερώθηκε η Αστυνομία, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έρευνα από το Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το νεογνό επρόκειτο να παραδοθεί σε άτεκνο ζευγάρι, που είχε απευθυνθεί προηγουμένως στον δικηγόρο προκειμένου εκείνος να μεσολαβήσει για να υιοθετήσουν παιδί χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Τα χρήματα, που - κατά τη δικογραφία - είχαν συμφωνήσει να δώσουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης και υιοθεσίας του βρέφους κυμαίνονταν από 17.000 έως 19.000 ευρώ. Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι υποψήφιοι γονείς πλήρωσαν 1.435 ευρώ για έξοδα τοκετού - νοσηλείας, όπως επίσης για έξοδα των μεσολαβητών.

