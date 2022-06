Οικονομία

“Εταιρεία” απατεώνων αποσπούσε τόνους εμπορευμάτων και γινόταν… καπνός

Δεκάδες μέλη συμμορίας είχαν εξαπατήσει πάνω από 30 επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα. Πως έστηναν γραφεία - βιτρίνες και κατάφεραν να κερδίσουν εκατομμύρια ευρώ.

Τριάντα τέσσερις επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, κυρίως εμπορίας τροφίμων και ποτών, φαίνεται πως ζημιώθηκαν με το ποσό των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ, πέφτοντας στα «δίχτυα» πολυμελούς κυκλώματος, που μέσω εταιρειών («βιτρίνες») αγόραζε τα προϊόντα τους, με ακάλυπτες επιταγές ή πλαστά τραπεζικά εμβάσματα, και τα μεταπωλούσε σε ανταγωνιστικές τιμές.

Στην υπόθεση εμπλέκονται 29 άτομα και μεταξύ αυτών τρία ηγετικά μέλη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης,

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικότερα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, αναφέρονται τα εξής:

«Η πολύμηνη, μεθοδική και επιστάμενη έρευνα αστυνομικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων οδήγησε στην επίτευξη καίριου πλήγματος σε πολυμελή εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας ενεργώντας ως επί το πλείστον στο πλαίσιο της οργάνωσης και σε ορισμένες περιπτώσεις αυτοβούλως ή με διαφορετική σύνθεση, ενέχονται σε περιπτώσεις εξαπάτησης εταιρειών – επιχειρήσεων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία είκοσι εννέα (29) μελών του κυκλώματος (ημεδαποί ηλικίας 29 έως 65 ετών) σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, απάτη σε βαθμό κακουργήματος από κοινού, κατ΄επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, παράβαση νομοθεσίας περί επιταγών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι διευθύνοντες την εγκληματική οργάνωση (3 ηγετικά στελέχη), ίδρυσαν συνολικά εννέα (9) εταιρείες – μορφώματα (Μονοπρόσωπες Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες – Μ.Ι.Κ.Ε.) σε ονόματα μελών της ή χρησιμοποίησαν τέσσερις (4) προϋπάρχουσες εταιρείες και ενοικίαζαν αποθηκευτικούς χώρους και γραφεία προκειμένου να προσδίδουν κύρος και να δημιουργείται η εικόνα υγιών εταιρειών.

Στη συνέχεια, παρουσιάζονταν ψευδώς ως φερέγγυες στις οικονομικές τους συναλλαγές από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με άριστη γνώση της επικρατούσας κατάστασης στην αγορά και το χώρο του εμπορίου και με τον τρόπο αυτό δημιουργούσαν την πλασματική αίσθηση ύπαρξης ασφαλών συνθηκών και συναλλακτικών όρων και έπειθαν τις παθούσες επιχειρήσεις να έρθουν σε συναλλαγή μαζί τους.

Έπειτα, είτε με τη χρήση μεταχρονολογημένων επιταγών, που κατά την ημέρα πληρωμής τους αποδείχθηκαν ακάλυπτες, είτε με την κατάρτιση και χρήση πλαστών τραπεζικών αποδεικτικών κατάθεσης χρηματικών εμβασμάτων, είτε με τη διαβεβαίωση πληρωμής της αξίας των εμπορευμάτων που απέσπασαν σε επόμενες παραγγελίες – παραλαβές εμπορευμάτων που θα ακολουθούσαν, αποσπούσαν από έτερες επιχειρήσεις τα προϊόντα τους, χωρίς να καταβάλλουν το αντίτιμο, τα οποία στη συνέχεια πωλούσαν σε ελκυστικές - χαμηλότερες τιμές σε τρίτους, με σκοπό να αποκομίσουν άμεσα παράνομο περιουσιακό όφελος.

Όταν αποκαλύπτονταν η παράνομη δραστηριότητά τους, την περίοδο εμφάνισης των επιταγών προς πληρωμή, όπου αποδεικνυόταν ότι αυτές ήταν ακάλυπτες, οι δράστες εγκατέλειπαν τους χώρους - γραφεία που είχαν ενοικιάσει για την λειτουργία τους. Με την παραλαβή των εμπορευμάτων προερχόμενες από τις παθούσες εταιρείες, αυτά μεταφέρονταν σε άλλους αποθηκευτικούς χώρους ή προς πώληση σε τρίτους αγοραστές, με τη χρήση παραστατικών - δελτίων αποστολής άλλων εταιρειών Μ.Ι.Κ.Ε. που εξυπηρετούσαν τους σκοπούς της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής ο εντοπισμός των εμπορευμάτων που είχαν αποσπάσει.

Με την παραπάνω μεθοδολογία, προέκυψε ότι κατά το χρονικό διάστημα από το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2018 έως και τουλάχιστον τον Νοέμβριο του έτους 2021, η εγκληματική οργάνωση απέσπασε εμπορικά προϊόντα (κυρίως τρόφιμα και ποτά) από 33 επιχειρήσεις και χρηματικό ποσό από 1 ακόμα επιχείρηση, με το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που έχει αποκομίσει να ανέρχεται στο ποσό των 2.653.163,42 ευρώ, προκαλώντας τους ισόποση οικονομική ζημία. Επιπλέον, σε δύο από τις παραπάνω παθούσες εταιρείες έγινε απόπειρα πρόκλησης συνολικής οικονομικής ζημίας ύψους 58.760 ευρώ.

Κατά το χρονικό διάστημα που διήρκεσε η αστυνομική έρευνα, πραγματοποιήθηκαν νομότυπες έρευνες συνολικά σε 3 αποθήκες, 4 γραφεία εταιρειών, 3 αυτοκίνητα, 5 οικίες, 18 καταστήματα σούπερ μάρκετ, καθώς και σωματικές έρευνες εμπλεκομένων ατόμων, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

Σημειώνεται ότι τρεις (3) εκ των μελών του κυκλώματος έχουν συλληφθεί στο παρελθόν από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων.

Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές».

