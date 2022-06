Life

5 τροφές για έντονο μαύρισμα σε χρόνο - ρεκόρ!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες είναι οι τροφές που θα ενισχύσουν το μαύρισμά σου!

Το καλοκαίρι είναι εδώ και όλοι θέλουμε να είμαστε μαυρισμένοι και να φοράμε τα αγαπημένα μας ρούχα που θα δείχνουν τέλεια πάνω μας, χωρίς να χρειαστεί να κάτσουμε με τις ώρες στον ήλιο.

Πολλοί επιλέγουν την μέθοδο του solarium, ενώ σε συνδυασμό με την ηλιοθεραπεία μπορεί κανείς να καταφέρει ένα έντονο μαύρισμα. Το ήξερες όμως ότι υπάρχουν και τροφές που ενισχύουν το μαύρισμα; Αν όχι τότε είσαι στο σωστό άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: μάνα και γιός, δεμένοι με χειροπέδες, πνίγηκαν στο λιμάνι (εικόνες)

Μαντζούρανης: ο Αγαπητός δεν υπέγραψε για την Μαλένα - Τον επιβεβαίωσε το νέο πόρισμα

Παπαδόπουλος για Πισπιρίγκου: το αίτημα αποφυλάκισης και η κατάθεση - “κλειδί” για την Ίριδα