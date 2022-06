Κοινωνία

Τροχαία: Δεκάδες χιλιάδες κλήσεις σε μία μόλις εβδομάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες παραβιάσεις του Κώδικα Οδηκής Κυκλοφορίας, βρίσκονται στο "τοπ" της λίστας.

Πάνω από 23.000 κλήσεις «έκοψε» η Τροχαία μετά από 109.004 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από τις 19 έως τις 25 Ιουνίου 2022 σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο της σχετικής εντολής του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου.

Πιο συγκεκριμένα, «κόπηκαν» 23.082 κλήσεις από την Τροχαία, οι περισσότερες εκ των οποίων στην Αττική και αφορούσαν παράνομο παρκάρισμα αλλά και υπερβολική ταχύτητα. Τα μέτρα που εφαρμόζονται αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των επικίνδυνων και αντικοινωνικών παραβάσεων που οδηγούν σε τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, ενώ διαταράσσουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών και την ομαλή και ασφαλή κίνηση των πολιτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι 23.082 τροχαίες παραβάσεις βεβαιώθηκαν ανά περιφέρεια, ως εξής:

4.809 στην Αττική,

2.691 στη Θεσσαλία,

2.350 στην Κεντρική Μακεδονία,

2.239 στην Κρήτη,

1.718 στη Δυτική Ελλάδα,

1.404 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

1.364 στη Θεσσαλονίκη,

1.268 στην Ήπειρο,

1.228 στην Πελοπόννησο,

1.217 στη Στερεά Ελλάδα,

950 στο Νότιο Αιγαίο,

774 στα Ιόνια Νησιά,

637 στο Βόρειο Αιγαίο και

433 στη Δυτική Μακεδονία.

Ειδικότερα, οι συγκεκριμένες παραβάσεις αφορούν:

6.466 για παράνομη στάθμευση,

5.349 για υπερβολική ταχύτητα,

1.507 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

1.426 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

774 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

566 για μη έλεγχο από ΚΤΕΟ,

511 για οδήγηση σε κατάσταση μέθης,

416 ανασφάλιστα οχήματα,

337 για παραβίαση σηματοδότη,

268 για χρήση κινητού τηλεφώνου,

256 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,

229 για αντικανονικούς ελιγμούς,

167 για μη τήρηση απόστασης ασφαλείας,

105 για αντικανονικό προσπέρασμα,

98 για φθαρμένα ελαστικά,

70 για αντίθετη κίνηση σε μονόδρομο,

53 για απόσπαση προσοχής οδηγού,

49 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων,

34 για αντικανονική χρήση φώτων,

31 για παραβίαση προτεραιότητας,

14 για έλλειψη ζώνης ασφαλείας και

4.356 για λοιπές παραβάσεις.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η ΕΛΑΣ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα οδικής ασφάλειας και σε αυτό το πλαίσιο οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση με σκοπό τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και ατυχημάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαϊδάρι: Αυτοκίνητο έπεσε σε στάση λεωφορείου

Ρεγγίνα Μακέδου: στο νοσοκομείο ξανά μετά τη μεταμόσχευση

Τούρκος πολιτικός που άνοιξε τη σημαία στο Σύνταγμα: Η Ελλάδα συσσωρεύει όπλα στα νησιά μας