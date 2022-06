Κοινωνία

Missing alert: Που εντοπίστηκε η 13χρονη που είχε εξαφανιστεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η περιπέτεια της ανήλικης έληξε δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.



Η περιπέτεια της Χαλιμά Α., 13 ετών, έληξε σήμερα, 29/06/2022, μεσημεριανές ώρες, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.



Όπως αναφέρει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» η Χαλιμά Α. βρέθηκε στην περιοχή του Αμαρουσίου και είναι καλά στην υγεία της. Οι συνθήκες εξαφάνισης διερευνώνται από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές.



«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Χαλιμά Α. και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, καταλήγει η ανακοίνωση.

Το 13χρονο κορίτσι είχε εξαφανιστεί από την περιοχή της Χαλιδόνας το βράδυ της 27ης Ιουνίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαντάς: Η Μαρία Καρρά καταθέτει προσφυγή κατά της δήμευσης της περιουσίας

Λέων: Το πόρισμα για Μαλένα - Ίριδα δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι είναι εγκληματική ενέργεια

Ναύπλιο - Τροχαίο: Αυτοκίνητο γκρέμισε μάντρα και έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα (εικόνες)