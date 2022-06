Κοινωνία

Διακινούσε παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα για την... στυτική δυσλειτουργία

Τα διακινούσε μέσω διαδικτύου. Από ποιες χώρες προμηθευόταν τα φαρμακευτικά σκευάσματα.

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας συνελήφθη την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022, ημεδαπός για διακίνηση μέσω διαδικτύου, παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο συλληφθείς, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2020, προμηθεύονταν τα φαρμακευτικά σκευάσματα, από τη Βουλγαρία και την Ινδία και στη συνέχεια τα διακινούσε στην Ελλάδα. Για την προώθησή τους είχε δημιουργήσει ιστοσελίδα, καταχωρούσε σχετικές αγγελίες και λάμβανε παραγγελίες τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ενώ οι πληρωμές γίνονταν αποκλειστικά μέσω αντικαταβολής.

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

258 φαρμακευτικά δισκία,

αεροβόλο πιστόλι με 2 γεμιστήρες,

2 κινητά τηλέφωνα,

ασυμπλήρωτες ταχυδρομικές επιταγές και φάκελοι.

Τα εν λόγω φαρμακευτικά σκευάσματα, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), δεν διέθεταν την απαραίτητη άδεια κυκλοφορίας και θεωρούνται επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

