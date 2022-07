Παράξενα

Επιβάτες βάρκας πετάχτηκαν στο νερό από ρουφήχτρα! (βίντεο)

Οι επιβάτες έχασαν τον έλεγχο του σκάφους στα ανοικτά των ακτών του Μάρσφιλντ. Αν και οι δύο άνδρες δεν φορούσαν σωσίβια, ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν

Δύο άνδρες βρέθηκαν ξαφνικά εκτός σκάφους στα νερά της Μασαχουσέτης και γλίτωσαν οριακά από ένα τρομακτικό φαινόμενο που είναι γνωστό ως «Κύκλος του Θανάτου», δήλωσαν οι Αρχές.

Οι επιβάτες έχασαν τον έλεγχο του σκάφους στα ανοικτά των ακτών του Μάρσφιλντ. Αν και κανείς από τους δύο δεν φορούσε σωσίβια, οι δύο άνδρες δεν τραυματίστηκαν.

Ευτυχώς, για τους εγκλωβισμένους άνδρες, ο καπετάνιος Dana Blackman, του αλιευτικού σκάφους «Finest Kind» έπλεε σε κοντινή απόσταση και παρατήρησε έναν από αυτούς να κουνάει ένα λευκό μπλουζάκι, ζητώντας βοήθεια.

πηγή βίντεο: fb/Marshfieldpolicedepartment

