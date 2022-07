Αθλητικά

Πόλο νέων γυναικών: άνετα η Εθνική στην 4άδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

Τα κορίτσια της Ευτυχίας Καραγιάννη "βούλιαξαν" την Γαλλία και συνεχίζουν δυναμικά στον ημιτελικό της Κυριακής.





Θέση στην τετράδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ19, που διεξάγεται στη Νετάνια του Ισραήλ, εξασφάλισε η Εθνική υδατοσφαίρισης νέων γυναικών.





Το συγκρότημα της Ευτυχίας Καραγιάννη επιβλήθηκε 20-5 της Γαλλίας στον προημιτελικό και χρειάζεται πλέον μία νίκη στα υπόλοιπα δύο παιχνίδια του στη διοργάνωση, για να κατακτήσει ένα μετάλλιο.





Η πρώτη ευκαιρία θα είναι αύριο (10/7) στον ημιτελικό, πιθανότατα με αντίπαλο την Ισπανία, η οποία θεωρείται το φαβορί του τουρνουά και αναμένεται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Κροατίας.





Η ελληνική ομάδα ήταν απόλυτη κυρίαρχος από το ξεκίνημα του ματς και έφτασε πολύ εύκολα στη νίκη, απέναντι σε μία ομάδα που στην Α΄ φάση είχε κάνει την έκπληξη, νικώντας την Ιταλία και κατακτώντας την πρώτη θέση στον Β΄ όμιλο. Κορυφαία του αγώνα ήταν η Ντένια Κουρέτα με πέντε τέρματα





Τα οκτάλεπτα: 4-1, 4-1, 9-2, 3-1





Η σύνθεση της εθνικής : Μαυρωτά, Σάντα 2, Καϊάφα 1, Σιούτη 1, Μουστακαρία 2, Ευδ. Τσιμάρα 2, Τορνάρου 3, Κουρέτα 5, Ευφ. Τσιμάρα, Τριχά 3, Χαλδαίου 1, Αγγελίδη, Καραγιάννη.