Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Επαφές Φλώρου στις ΗΠΑ

Επίσκεψη στις ΗΠΑ πραγματοποιεί ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ. Το πρόγραμμα και οι συναντήσεις του.

Σειρά επαφών με επιτελείς του Πενταγώνου, αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στελέχη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας και εκπροσώπους Ινστιτούτων Διεθνών Σχέσεων περιλαμβάνει το πρόγραμμα της επίσκεψης που πραγματοποιεί στις ΗΠΑ ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος.

Το πρόγραμμα του αρχηγού ΓΕΕΘΑ ξεκίνησε από την Ουάσιγκτον, όπου πραγματοποίησε συνάντηση στο Πεντάγωνο με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ, τον στρατηγό James McConville. Οι δύο πλευρές συζήτησαν θέματα άμυνας και ασφάλειας σε σχέση με την κατάσταση στην Ουκρανία, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και για την εμβάθυνση της Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ τόσο σε επίπεδο Στρατού Ξηράς όσο και ευρύτερα στο πλαίσιο της επικαροποιημένης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA).

Νωρίτερα, είχε συναντηθεί με την πρέσβη της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, με την οποία συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ. Ακολούθως, επισκέφθηκε την Στρατιωτική Αποστολή της Πρεσβείας και συναντήθηκε με το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτή, το οποίο και συνεχάρη για τις προσπάθειες και την αποτελεσματικότητά του.

Το υπόλοιπο σκέλος του προγράμματος της Δευτέρας ήταν κυρίως αφοσιωμένο σε επαφές με ομογενειακές οργανώσεις, καθώς ο κ. Φλώρος συναντήθηκε με τον ύπατο πρόεδρο της οργάνωσης ΑΧΕΠΑ, Τζίμι Κόκοτα, και τον εκτελεστικό διευθυντή, Βασίλη Μωσαΐδη, τους οποίους συνεχάρη για την δραστηριοποίησή τους στο πλαίσιο προώθησης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και των ελληνικών αρχών και αξιών. Στη συνέχεια, συναντήθηκε με τους εκπροσώπους του ιδρύματος «OXI Day Foundation», Άντι και Μάικ Μάνατο, με τους οποίους συζήτησε τις δραστηριότητες του Ιδρύματος και την μελλοντική προοπτική τους. Επιπλέον, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ επισκέφτηκε την έδρα του Αμερικανοελληνικού Ινστιτούτου (AHI), όπου είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με τον πρόεδρο Νικ Λαρυγγάκη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με θέματα αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ, καθώς και σχετικά με τις δράσεις του Ινστιτούτου και τους τρόπους υποστήριξής τους από το ΓΕΕΘΑ.

Τέλος, ο κ. Φλώρος συναντήθηκε με τον πρόεδρο και με εκπροσώπους της δεξαμενής σκέψης Jewish Institute for National Security of America (JINSA), με τους οποίους συζήτησε θέματα που άπτονται της άμυνας και ασφάλειας του ευρωατλαντικού χώρου, της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.