Σκοποβολή - Παγκόσμιο Κύπελλο: Τα αδέρφια Κορακάκη στον τελικό

Τα αδέρφια Κορακάκη στο τελικό του μικτού αεροβόλου πιστολιού στο Παγκόσμιο της Νότιας Κορέας.

Ένα μετάλλιο εξασφάλισαν η Άννα και ο Διονύσης Κορακάκης στο μικτό του αεροβόλου πιστολιού, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου ISSF που διεξάγεται στη Νότια Κορέα.

Τα δύο αδέλφια με επίδοση 579/600 (294 & 285) στον προκριματικό, εξασφάλισαν την παρουσία τους στον τελικό του αγωνίσματος και αύριο τα ξημερώματα (13/7, 05:15 ώρα Ελλάδας) θα διεκδικήσουν το χρυσό μετάλλιο.

