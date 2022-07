Κοινωνία

Λαθραία τσιγάρα: παράνομη “καπνοβιομηχανία” εντόπισε η Αστυνομία (εικόνες)

Τόνοι καπνού, εκατομμύρια τσιγάρα, μηχανήματα, αποθήκες και "προσωπικό" αποκαλύφθηκαν από την αστυνομική έρευνα.

Ολοκληρώθηκε μεγάλη επιχείρηση της διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας στην Αττική, για την απόδομηση εγκληματικής οργάνωσης που παρασκευάζει και διακινεί λαθραία καπνικά προϊόντα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μέχρι τώρα έχει εντοπιστεί ένα εργαστήριο παρασκευής, ενώ έχουν συλληφθεί 11 άτομα. Επιπρόσθετα έχουν κατασχεθεί πάνω από 1 εκατομμύριο τεμάχια τσιγάρων, 13 τόνοι καπνού και 12 οχήματα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

"Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας παρασκεύαζαν και διακινούσαν λαθραία καπνικά προϊόντα, τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 11 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα - κατά περίπτωση – αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της πλαστογραφίας, της βίας κατά υπαλλήλων καθώς και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και της νομοθεσίας περί σημάτων, ενώ στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα τρία άτομα που αναζητούνται να συλληφθούν.

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη και συστηματική έρευνα, οι συλληφθέντες είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, από τον Νοέμβριο του 2021, με σκοπό την παρασκευή τσιγάρων με επιγραφές διάφορων επώνυμων εταιρειών, τα οποία διακινούσαν λαθραία στη χώρα μας και στο εξωτερικό αποφεύγοντας την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, προκειμένου να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος.

Για την επίτευξη του σκοπού τους είχαν μισθώσει σε περιοχή της ανατολικής Αττικής χώρο, τον οποίο είχαν διαμορφώσει σε παράνομο εργοστάσιο παραγωγής λαθραίων καπνικών προϊόντων. Στον χώρο αυτό, ο οποίος αποτελούνταν από πλήρως εξοπλισμένη γραμμή παραγωγής τσιγάρων, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, εισέρχονταν φορτηγά με αλλοδαπές πινακίδες, παραλάμβαναν τα λαθραία καπνικά προϊόντα και τα διακινούσαν στη χώρα μας και στο εξωτερικό.

Μάλιστα, για την αποφυγή εντοπισμού τους, είχαν εγκαταστήσει περιμετρικά του χώρου κλειστό κύκλωμα καμερών παρακολούθησης, που ελεγχόταν από οθόνες εγκατεστημένες σε ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο (control room) εξωτερικά της κεντρικής εισόδου του εργοστασίου.

Η αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση χθες, Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022, κατά την οποία εντοπίστηκαν δύο μέλη της οργάνωσης, που έλεγχαν τις κάμερες και εννέα αλλοδαποί, χειριστές των μηχανημάτων, για τους οποίους διαπιστώθηκε ότι διέμεναν και σιτίζονταν εντός του παράνομου εργοστασίου, ενώ απαγορευόταν ο προαυλισμός τους και η κατοχή κινητών τηλεφώνων.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 13.390 κιλά επεξεργασμένου-λεπτοκομμένου καπνού,

• 1.089.000 λαθραία τεμάχια τσιγάρων,

• πλήρως εξοπλισμένη γραμμή παραγωγής και συσκευασίας τσιγάρων σε πακέτα,

• πλήθος πρώτων υλών για την παρασκευή τσιγάρων (κόλλες, χαρτί περιτυλίγματος, ζελατίνες συσκευασίας, κ.λπ.)

• 6 επικαθήμενα και τράκτορας,

• 3 φορτηγά και αυτοκίνητο,

• 2 ηλεκτρογεννήτριες και κλάρκ,

• 2.360 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα.

Οι δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το Δημόσιο, μόνο από τις κατασχεθείσες ποσότητες των λαθραίων καπνικών προϊόντων εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 3.473.337 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή".

