Αθλητικά

Άννα Κορακάκη: “Εκεί διώχνω τους εφιάλτες μου”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αννα Κορακάκη εξομολογείται τους φόβους της, ενόψει της αποφυλάκισης του ανθρώπου που είχε γίνει φόβος και τρόμος για την ιδια και τους ανθρώπους της.

Χρυσή ολυμπιονίκης, παγκόσμια ρεκόρ, μετάλλια από διεθνείς διοργανώσεις, πρότυπο και πάντα χαμογελαστή.

Είναι η Αννα Κορακάκη, η αθλήτρια-είδωλο για χιλιάδες κορίτσια σε όλο τον κόσμο.

Οταν όμως σβήνουν τα φώτα αρχίζουν οι εφιάλτες. Εφιάλτες που προκάλεσε ένας «στόκερ» (αυτός που παρακολουθεί σε εμμονικό βαθμό τη ζωή ενός άλλου). Και μπορεί αυτός να καταδικάστηκε, αλλά σε λίγους μήνες θα είναι ξανά ελεύθερος.

Μοναδική διέξοδος για την Αννα η σκοποβολή.

Μόνο μπροστά από τον στόχο νιώθει ήρεμη. Και αυτό αφού, όπως λέει στην «Καθημερινη», διπλοκλειδώσει την πόρτα του σκοπευτηρίου.

Πριν από, περίπου, δύο μήνες το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Καβάλας καταδίκασε σε κάθειρξη πέντε ετών έναν 34χρονο πυγμάχο από τη Γεωργία που για πέντε χρόνια είχε γίνει «σκιά» της πρωταθλήτριας και έφτασε μέχρι το σημείο να κάψει το αυτοκίνητο του συντρόφου της.

Η Αννα Κορακάκη πριν από λίγες ημέρες κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στο αεροβόλο πιστόλι 10 μ. Η χαρά της κρατάει όμως μέχρι να ξαπλώσει στο κρεβάτι. Εκεί αρχίζουν οι εφιάλτες. Το τραυματικό βίωμα δεν ξεπερνιέται. Μάλιστα, όπως δηλώνει για πρώτη φορά, τρέμει «τη στιγμή που θα βγει από τη φυλακή», καθώς ήδη έχει δεχθεί απειλητικό μήνυμα από φίλο του δράστη.

«Δεν έχω βρει ακόμη καμία ισορροπία», μας απαντάει όταν τη ρωτάμε αν ξεπέρασε αυτή την ιστορία.

Οι λέξεις αρχίζουν να κυλάνε και μέσα από την αφήγησή της: «Μου έχει αφήσει πολλά τραύματα. Οταν βρίσκομαι στη Δράμα γυρίζω συνεχώς και κοιτάζω πίσω μου. Είναι τρομακτικό ένα μυαλό που είναι απρόβλεπτο και αυτό μου το έδειχναν οι πράξεις του. Τα τελευταία τρία χρόνια είχε… ξεφύγει. Με έναν φίλο του έφτασαν στο σημείο να προσπαθήσουν να μπουν στο διαμέρισμά μου. Πήγαινε στις δουλειές των δικών μου ανθρώπων και δημιουργούσε προβλήματα. Ερχόταν ακόμα και στο σκοπευτήριο.

Τα τελευταία δύο χρόνια δεν μπορώ να κοιμηθώ. Εχω συνεχώς εφιάλτες. Δεν θέλω να κάνω τη γενναία. Απέκτησα φοβίες που δεν τις είχα. Τον τελευταίο χρόνο πηγαίνω και σε ψυχολόγο. Πρέπει να δουλέψω αρκετά και με τους εφιάλτες του ύπνου», μας λέει.

Η σκοποβολή αποτελεί για την Αννα τη μοναδική διέξοδο στους εφιάλτες της. «Οταν μπαίνω στη θυρίδα και βρίσκομαι μπροστά στον στόχο, εκεί ηρεμώ. Εκεί είναι το σπίτι μου και δεν μπορεί να με πειράξει κανένας. Ομως για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχω κλειδώσει την πόρτα του σκοπευτηρίου», μας λέει και η σκέψη της ταξιδεύει στο αβέβαιο μέλλον: «Καταδικάστηκε για πέντε χρόνια, αλλά σε πέντε μήνες θα είναι έξω. Τι θα κάνω εγώ τότε; Ηδη ένας φίλος του μου έστειλε μήνυμα, τονίζοντάς μου ότι έκανα κακό στον φίλο του».

Η σκοποβολή όμως αποτελεί για την Αννα Κορακάκη και τη μεγάλη της οικογένεια, καθώς, όταν έγινε γνωστό αυτό που βιώνει, αθλητές απ’ όλο τον κόσμο στάθηκαν στο πλευρό της. «Μου συμπαραστάθηκαν όλοι, κάτι που με συγκίνησε πολύ. Συναθλήτρια από την Πολωνία μού πρότεινε να μου διαθέσει το σπίτι της».

«Μόνο η τύχη»

Οταν ολοκληρώθηκε η δίκη το θέμα έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό. Δεκάδες γυναίκες επικοινώνησαν μαζί της τόσο για να τη στηρίξουν όσο και για να ζητήσουν τη συμβουλή της. Οταν τη ρωτήσαμε τι έλεγε σε μια γυναίκα που αντιμετωπίζει μια ανάλογη ιστορία, η φωνή «έσπασε» και μας απάντησε: «Μόνο μια γυναίκα που το βιώνει μπορεί να καταλάβει. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, όσο υποστηρικτικό κι αν είναι το περιβάλλον σου, όταν βρεθείς σε κίνδυνο δεν μπορεί να παρέμβει το περιβάλλον. Είσαι εσύ και ο κίνδυνος. Εκεί μόνο η τύχη μπορεί να σε βοηθήσει. Εύχομαι να έχει την τύχη μαζί της».

Διοργανώσεις χωρίς διακοπές

Τα τελευταία χρόνια η Αννα Κορακάκη βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας σκοποβολής. Πριν από λίγες ημέρες σε ένα από τα αγαπημένα της σκοπευτήρια, στη Ν. Κορέα, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ, ενώ με τον αδελφό της Διονύση κατέκτησαν ασημένιο στο μεικτό (όταν έγινε η συνέντευξη εκκρεμούσε η ολοκλήρωση του αγώνα στο σπορ πιστόλι 25 μ.). «Σε αυτό το σκοπευτήριο κέρδισα το 2018 χρυσό μετάλλιο καθώς και την κάρτα συμμετοχής για τους Ολυμπιακούς του Τόκιο. Το να καταρρίψω ξανά το παγκόσμιο ρεκόρ αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερά μου όνειρα», τονίζει στην «Κ» και όταν τη ρωτάμε πώς είναι να αγωνίζεται με τον αδελφό της, μας λέει: «Είναι υπέροχο να συνεργάζομαι με τον αδελφό μου. Τα συναισθήματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά εάν είχα άλλον συναθλητή. Ο τελικός με τη σερβική ομάδα ήταν εκπληκτικός. Πηγαίναμε πόντο πόντο. Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, η Ζοράνα (σ.σ. η Αρούνοβιτς είναι πρωταθλήτρια κόσμου και καλή φίλη της Αννας) μου είπε πόσο τους δυσκολέψαμε».

Το πρόγραμμα της πρωταθλήτριας δεν περιλαμβάνει σχεδόν καθόλου διακοπές. Τον Σεπτέμβριο θα διεξαχθεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και τον Οκτώβριο το Παγκόσμιο. Σε αυτές τις διοργανώσεις θα δοθούν τα πρώτα «εισιτήρια» για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: όλη η μήνυση του Δασκαλάκη στον Ηλιάδη (βίντεο)

Πέτσας για Λιγνάδη: η κοινωνία δεν θέλει ένας καταδικασμένος για βιασμό να είναι εκτός φυλακής

Fuel Pass 2: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Αυξημένο το βοήθημα