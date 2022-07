Κόσμος

Πορτογαλία: φρικτός θάνατος ζευγαριού που προσπαθούσε να σωθεί από φωτιά

Το ζευγάρι των ηλικιωμένων προσπαθούσε να γλιτώσει από τον “πύρινο εφιάλτη”, όμως ο θάνατος… “παραμόνευε” αλλού.

Τα απανθρακωμένα πτώματα ενός ζευγαριού ηλικιωμένων βρέθηκαν την Δευτέρα μέσα σε ένα καμένο αυτοκίνητο, αφότου προσπάθησαν να γλιτώσουν από τις φλόγες που είχαν περικυκλώσει την πόλη Μούρσα στη βόρεια Πορτογαλία, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Ο δήμαρχος της Μούρσα, Μάριο Αρτούρ Λόπες, ανέφερε ότι οι άτυχοι ηλικιωμένοι ήταν περίπου 80 ετών και ότι το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε γκρεμό στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τη φωτιά που είχε ζώσει μεγάλο τμήμα της περιοχής.

Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για το δυστύχημα και τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια των θυμάτων.

Περισσότεροι από 80 δήμοι σε 10 περιφέρειες της Πορτογαλίας βρίσκονται αντιμέτωποι με δασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με το Πορτογαλικό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και την Ατμόσφαιρα (IPMA).

Ωστόσο, χθες Δευτέρα, οι πορτογαλικές αρχές υποβάθμισαν τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο χαμηλότερο επίπεδο συναγερμού. Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί σήμερα, αφού ληφθεί υπόψη η πρόβλεψη των μετεωρολόγων για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ώρες.

Αντιμέτωπη με μεγάλες φωτιές είναι και η Ισπανία. Αίσθηση προκαλεί βιντεο που τράβηξε επιβάτης τρένου, το οποίο διέσχισε ένα απο τα πύρινα μέτωπα.

