Κοινωνία

Πάτρα: ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή δίπλα στο ΑμεΑ εγγόνι της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το εγγόνάκι της, δεν ήταν σε θέση να καλέσει για βοήθεια και ήταν μαζί της στο διαμέρισμα που εντοπίστηκε νεκρή.

Τραγωδία συνέβη στην Πάτρα, όταν μία ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της και στον ίδιο χώρο, βρισκόταν το εγγονάκι της 16 χρόνων που είναι ΑμεΑ.

Πιο συγκεκριμένα, νεκρή εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης μια 73χρονη στο σπίτι της κοντά στη συμβολή της Πατρών Κλάους με την Ελευθερίου Βενιζέλου.

Να αναφέρουμε ότι στο σπίτι υπήρχε και το 16 ετων εγγόνι της ΑμεΑ το οποίο δεν ήταν σε θέση να αντιληφθεί τι είχε συμβεί.

Η άτυχη ηλικιωμένη εντοπόστηκε από συγγενικό της πρόσωπο που ειδοποίησε της Αρχές.

Στο σημείο έφτασε το ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία τα αίτια του θανάτου της γυναίκας φαίνεται να είναι παθολογικά.

Πηγή: thebest.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Ο 10ήμερος καύσωνας ξεκινά με σκόνη

Φωτιά στον Έβρο: ανεξέλεγκτο το μέτωπο - κίνδυνος για το δάσος της Δαδιάς (βίντεο)

Λέκκας στον ΑΝΤ1: Βέβαιο ότι θα έχουμε πλημμύρες στα καμένα (βίντεο)