Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: αυλαία με παγκόσμια ρεκόρ

Απο δύο φοβερές επιδόσεις "σφραγίστηκε" το φινάλες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου, στο Όρεγκον.

Η απόλυτη κυριαρχία του Μόντο Ντουπλάντις επιβεβαιώθηκε και στο Όρεγκον. Ο Σουηδός, που ζει και γυμνάζεται στις ΗΠΑ ξεπέρασε τα 6,21μ. στο επί κοντώ και πέτυχε σπουδαίο παγκόσμιο ρεκόρ στην τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου.

Κατάφερε έτσι να κατέχει το απόλυτο παγκόσμιο ρεκόρ σε ανοιχτό και κλειστό στίβο στο αγώνισμα και να επίσης να είναι ο εν ενεργεία νικητής σε όλες τις κορυφαίες διοργανώσεις, Ολυμπιακοί Αγώνες, παγκόσμιο ανοιχτό και κλειστού, ευρωπαϊκό ανοιχτό και κλειστού.

Ο Ντουπλάντις πέρασε με την πρώτη τα 5,70 μ., χρειάστηκε δεύτερο άλμα στα 5,87μ. και στη συνέχεια πέρασε με την πρώτη τα 5,94 μ. και τα 6,00μ., που του εξασφάλισαν και το χρυσό. Έπειτα επέλεξε να βάλει τον πήχη στα 6,06 μ. για ρεκόρ αγώνων, το οποίο το πέρασε πολύ άνετα με την πρώτη προσπάθεια και μετά πήγε για το παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,21 ύψος, όπου πέρασε πολύ ψηλά με τη δεύτερη προσπάθεια.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Αμερικανός Νίλσεν που πέρασε με την πρώτη τα 5,94 μ., ενώ το χάλκινο με το ίδιο ύψος, ο Φιλιπινέζος Ερνεστ Ομπιένα, το πρώτο της χώρας του στο αγώνισμα. Ο αθλητής πέτυχε και ρεκόρ Ασίας.

Η Αμουζάν πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μ. εμπ. με 12.12 και το πανηγύρισε ανάλογα.

Και αν η κατάρριψη ενός ρεκόρ από τον Ντουπλάντις ήταν κάτι αναμενόμενο, δεν ισχύει το ίδιο και για την περίπτωση της Τόμπι Αμουζάν. Η αθλήτρια από τη Νιγηρία τερμάτισε στον ημιτελικό των ψηλών εμποδίων σε 12.12 (0,9) και βελτιωσε το ρεκόρ της Κέντρα Χάρισον με 12.20, από το 2016.

Λίγο αργότερα η 25χρονη κρέμασε στο στήθος της το χρυσό μετάλλιο, καθώς τερμάτισε πρώτη με 12.06 (2,5). Η Αμουζάν η οποία ήταν τέταρτη πριν τρία χρόνια στη Ντόχα μπήκε στον αγώνα έχοντας ατομικό ρεκόρ 12.40. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Μπρίτανι Άντερσον (Αυστραλία) με 12.23 και το χάλκινο η Τζασμίν Καμάχο – Γκουίν (Πουερτο Ρίκο) με την ίδια επίδοση. Η κούρσα του τελικού ήταν συγκλονιστική, αφού και οι οχτώ αθλήτριες τερμάτισαν κάτω από τα 12.50.

Οι τρεις πρώτες νικήτριες στα 800 μ. των Γυναικών.

Τα δύο φαβορί της κούρσας των 800 μ. πάλεψαν μέχρι τέλους για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Η Αθινγκ Μου (ΗΠΑ) αποδείχθηκε πιο δυνατή στο τέλος και ήταν εκείνη που κρέμασε το χρυσό μετάλλιο στο στήθος της με 1.56.30, κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Η Κίλι Χόντκγκινσον (Μ. Βρετανία) ακολούθησε με 1.56.38, ενώ η Μόρα από τη Κένυα, ανέβηκε κι αυτή στο βάθρο με 1.56.71.

Στα 5.000 μ. των Ανδρών ο Τζέικομπ Ινγκεμπρίγκτσεν (Νορβηγία) τερμάτισε πρώτος σε 13.09.24 και πήρε πάνω στο νήμα το χρυσό μετάλλιο, με τον Κενυάτη Κροπ να ακολουθεί με 13.09.98) και τον Τσελίνο από την Ουγκάντα να είναι τρίτος με 13.10.20. Ο Νορβηγός κατέκτησε το πρώτο του χρυσό σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού.

Η Μιχάμπο επικράτησε στο μήκος με 7,12 μέτρα

Φοβερός αγώνας έγινε στο μήκος των Γυναικών με την Μαλάικα Μιχάμπο (Γερμανία) να υπερασπίζεται το χρυσό της μετάλλιο με άλμα στα 7,12 μέτρα (1,0). Η αθλήτρια πέτυχε το μεγάλο άλμα στην έκτη προσπάθεια, ωστόσο θα είχε κερδίσει το χρυσό και με την τέταρτη προσπάθεια της, που μετρήθηκε στα 7,09 μ. (0,4).

Η Έσε Μπρουμ (Νιγηρία) ήταν δεύτερη με 7,02 μ. (1,1) και η Λετίσια Ορο Μέλο (Βραζιλία) τρίτη με 6,89 μέτρα. Εκτός βάθρου έμεινε η Ιβάνα Μπουλέτα (Σερβία), που είχε καλύτερη προσπάθεια στα 6,84 μ. (2,1), ,επίδοση που της έδωσε την έβδομη θέση.?

