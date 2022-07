Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις για την Τρίτη

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Οι τυχεροί και οι "άτυχοι" της ημέρας.

Η Τρίτη μας γεμίζει με χαρά κέφι και ανεμελιά. Μας κάνει να βλέπουμε τα πάντα από τη θετική τους πλευρά, χαράζει χαμόγελα στα πρόσωπά μας και προσφέρει στιγμές άπειρου γέλιου. Θέλουμε να μιλήσουμε, να συναντηθούμε με αρκετούς ανθρώπους, να αστειευτούμε, να ξεχάσουμε κάθε καημό και πρόβλημα. Φέρνει ευχάριστες ειδήσεις, πληροφορίες που μας χρειάζονταν, γνωριμίες, προσβάσεις και κονέ που μπορεί να μας βοηθήσουν επαγγελματικά. Η σύναψη μιας συμφέρουσας συμφωνίας, μια πρόταση πολλά υποσχόμενη ή μια αγορά που θα αποδειχθεί αρκετά τυχερή είναι κάποια από τα καλά της ημέρας. Βέβαια, επειδή όλα αγγίζουν τα όρια της υπερβολής, του ενθουσιασμού και της επιπολαιότητας, είναι προτιμότερο να κρατάμε μικρό καλάθι, κυρίως σε υποσχέσεις, κομπλιμέντα και σχόλια για την εμφάνισή μας ή όμορφα μηνύματα γιατί πολλά από αυτά το πιο πιθανό είναι να μην τηρηθούν ή να είναι της στιγμής και αύριο να μην ισχύουν ή να ξεχαστούν.

ΚΡΙΟΣ

Θα είστε εξωστρεφείς και ευδιάθετοι, ενώ δεν αποκλείεται, εκτός από φιλικά σας πρόσωπα με τα οποία θα περάσετε όμορφα, να έρθετε σε επαφή και με άτομα τα οποία θα συμβάλλουν, ώστε να γνωριστείτε με σημαντικούς ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν στην επαγγελματική ή κοινωνική σας ανέλιξη. Επίσης, είναι πιθανό να σας γίνει μια αξιόλογη πρόταση ή να προχωρήσετε σε μια συμφωνία. Ερωτικά, μια έξοδος ή παρέα μπορεί να επιφυλάσσει ευχάριστες εκπλήξεις, όμως όσο εύκολο είναι να γίνει κάτι, άλλο τόσο είναι και αύριο να σας έχει περάσει η… θέρμη.

ΤΑΥΡΟΣ

Είναι λογικό να έχετε υψηλές προσδοκίες για τα επαγγελματικά σας, μια συνεργασία, μάλιστα, δείχνει να είναι η λύση που ψάχνετε, έστω κι αν κρατήσει λίγο καιρό, προκειμένου να πετύχετε αρκετά πράγματα στο μισό χρόνο. Μια πρόταση, ωστόσο, χρειάζεται ψάξιμο, όσο καλή κι αν σας ακούγεται. Ερωτικά, οι επιθυμίες σας είναι αρκετές και θα έχετε την ευκαιρία να ζήσετε μια όμορφη εμπειρία είτε με τον άνθρωπό σας είτε με ένα πρόσωπο που θα γνωρίσετε. Εν τούτοις, στη δεύτερη περίπτωση, θέλετε πολλά περισσότερα, αλλά απ’ ό,τι φαίνεται οι επιδιώξεις της άλλης πλευράς είναι διαφορετικές.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Θα πλασάρετε τον εαυτό σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εξασφαλίζοντας την αποδοχή και κερδίζοντας θαυμαστές. Με την άνεση στην επικοινωνία και την ευκολία στην προσέγγιση που σας διακρίνει θα κάνετε αρκετές γνωριμίες. Το θέμα είναι να μη μείνετε μόνο στην ανταλλαγή απόψεων ή ασήμαντων πληροφοριών, αλλά να προσπαθήσετε κάτι να εξασφαλίσετε και για τα επαγγελματικά σας. Ερωτικά, επίσης, ευνοείστε στο να έρθετε αρκετά κοντά με ένα πρόσωπο και να ξεκινήσετε να μιλάτε, ενώ οι ευκαιρίες σας θα αυξηθούν, αν βρίσκεστε σε ταξίδι.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Υπάρχουν σαφή δείγματα ότι τα πράγματα, τουλάχιστον στον ερωτικό σας τομέα, πάνε μια χαρά, καθώς ασκείτε έντονη έλξη και σας παρουσιάζονται ευκαιρίες που μπορείτε να εκμεταλλευτείτε για να αποκτήσετε ό,τι ποθείτε. Πιθανόν τώρα να μην πάρετε κάτι περισσότερο από κομπλιμέντα ή υποσχέσεις από μια γνωριμία, αλλά υπάρχει προοπτική για το άμεσο μέλλον. Ακόμα, μια πρόταση ή προσφορά θα είναι μεγάλη ανακούφιση για σας και ενδεχομένως να πείτε το «ναι» χωρίς δεύτερη σκέψη. Πάντως θα έπρεπε να κυνηγήσετε λίγο περισσότερο την τύχη σας γιατί σας πάει και να μην περιμένετε με τα χέρια σταυρωμένα.

ΛΕΩΝ

Αυτή την περίοδο τα πράγματα στο οικογενειακό σας περιβάλλον έχουν ξαναβρεί την ισορροπία τους, οπότε κι εσείς είστε πιο χαλαροί και μπορείτε να ασχοληθείτε και με τα επαγγελματικά ή τη σχέση σας που είχατε βάλει λίγο στην άκρη. Προτεραιότητα για σας είναι να διευρύνετε τον κοινωνικό σας κύκλο, με ισχυρά πρόσωπα ή που έχουν αρκετές προσβάσεις, ώστε να προωθήσετε την καριέρα σας. Ερωτικά, είστε πολύ κοντά σε μια καινούργια γνωριμία, υψηλών προδιαγραφών αλλά όσο πιο… χαμηλές προσδοκίες έχετε, τόσο περισσότερο προφυλάσσεστε από πιθανή απογοήτευση.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Κερδίζετε τα εύσημα στην εργασία σας κι όλοι μιλούν για σας με τα καλύτερα λόγια για το συναδελφικό σας πνεύμα και τη συνέπειά σας, όμως θα θέλατε και κάτι περισσότερο για να φανεί έμπρακτα η εκτίμηση προς το πρόσωπό σας. Γι’ αυτό και εφ’ όσον δεν βλέπετε να γίνεται κάποια συγκεκριμένη κίνηση, από το ένα αφτί μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν. Ερωτικά όμως η επαφή σας με ένα άτομο είναι όλο και πιο συχνή, κάτι που σας δίνει το δικαίωμα να ελπίζετε σε κάτι περισσότερο.

ΖΥΓΟΣ

Οι επιτυχίες σας είναι αρκετές, εσείς κολακεύεστε από το ενδιαφέρον που λαμβάνετε, αλλά αν δεν κάνετε κάποια κίνηση, δε θα υπάρξει αλλαγή. Σας δίνεται η ευκαιρία να εκφράσετε όσα νιώθετε, να λειτουργήσετε λίγο πιο χαλαρά, να απολαύσετε μοναδικές στιγμές, ακόμα και να βρείτε το κατάλληλο πρόσωπο για σας, αν δεν το έχετε ήδη βρει, οπότε μη χάνετε χρόνο. Οικονομικά ευνοείστε και ίσως έχετε μια μικρή αύξηση στο εισόδημά σας, όμως θα πρέπει να μην ενδώσετε στις καταναλωτικές σας τάσεις και να επιδείξετε σύνεση και αυτοσυγκράτηση.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Όλα δείχνουν να πηγαίνουν έτσι όπως τα επιθυμείτε στα επαγγελματικά σας, οπότε έχετε κάθε λόγο να αισθάνεστε ικανοποιημένοι από διάφορες εξελίξεις και το μόνο που θέλετε είναι να χαρείτε όσα σας προσφέρονται απλόχερα και άκοπα. Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο και για κάποια πρόσωπα του οικογενειακού σας περιβάλλοντος που δε φαίνονται να ευχαρίστιουνται εύκολα και ζητούν συνεχώς το παραπάνω. Ερωτικά πάντως, συνεχίζεται το σερί των επιτυχιών σας, γεμίζετε προτάσεις, το σεξαπίλ σας είναι έντονο, ελκύετε, προχωράτε ακάθεκτοι προς νέες περιπέτειες, χωρίς να καίγεστε για το μέλλον.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Είστε αισιόδοξοι και αισθάνεστε ότι τα δύσκολα σταδιακά εξαφανίζονται και μόνο καλά θα είναι τα πράγματα από δω και πέρα, τόσο στα επαγγελματικά, όσο και τα προσωπικά σας. Ωστόσο, κάποιες αποκαλύψεις που θα σας γίνουν ή διάφορα που θα μάθετε θα σας κάνουν να συνειδητοποιήσετε ότι δεν πρέπει πετάτε στα σύννεφα, καθώς υπάρχουν ακόμα ορισμένοι που σας ανταγωνίζονται κρυφά και φανερά. Ερωτικά, μια περιπέτεια μπορεί να σας αναζωογονήσει, όμως αν πρόκειται για άτομο που δεν είναι ελεύθερο, προσέξτε μιας και είναι πιθανό να μην κρατηθεί μυστική.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Η ανεμελιά και η χαλαρότητα, σε σημείο επιπολαιότητας, που επικρατεί στο κλίμα μπορεί να μην ταιριάζουν στο σοβαρό χαρακτήρα σας, εν τούτοις θα σας επηρεάσουν και μάλιστα ίσως παρασυρθείτε και διεκδικήσετε κάτι παραπάνω ή ξεφύγετε από τα οικονομικά όριά σας με κάποιες αγορές ή άλλες δαπάνες που θα κάνετε. Ερωτικά, διανύετε μια περίοδο αρκετών φλερτ και προτάσεων, όμως προς το παρόν κάτι ουσιαστικό δεν έχει γίνει ακόμα. Δε σας χαλάει όμως γιατί παραμένετε σε εγρήγορση! Μια «αταξία» πάντως μπορεί να σας προκύψει από το πουθενά και όχι δε θα πείτε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Θετικές φαίνονται κάποιες εξελίξεις στα επαγγελματικά σας που θα σας ανεβάσουν κατά πολύ τη διάθεση, όμως αν δεν έχετε κάτι χειροπιαστό, μην ξεκινήσετε το γλέντι, αφού πολλά λέγονται και… ξελέγονται. Θα κάνετε πάντως μια σημαντική επαφή που θα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για άμεση συνεργασία. Από την άλλη, είστε ερωτικοί, γοητευτικοί και καταφέρνετε να κερδίζετε την προσοχή όπου και αν βρίσκεστε, γεγονός που αυξάνει την αυτοπεποίθησή σας. Αν χρησιμοποιήσετε σωστά τα ατού σας, θα έχετε μια επιτυχία, αλλιώς, από την πολύ σιγουριά, μπορεί να εκτεθείτε, χωρίς κανέναν ουσιαστικό λόγο.

ΙΧΘΥΣ

Είστε αισιόδοξοι γιατί βλέπετε ότι σιγά-σιγά όλα στρώνουν στα προσωπικά σας και σας ενισχύεται η ελπίδα ότι όπου να ‘ναι θα συμβούν κι άλλα ωραία σε διάφορους τομείς της ζωής σας. Ερωτικά, όλα είναι με το μέρος σας και αν κρίνετε σωστά πρόσωπα και καταστάσεις και δε σας παρασύρει ο ενθουσιασμός, πολλά καλά μπορεί να συμβούν.

Κάποιες ειδήσεις που θα λάβετε, ενδεχομένως και από το εξωτερικό ή μια άλλη πόλη από αυτή που ζείτε θα αυξήσουν την πεποίθησή σας ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνετε κινήσεις και στα επαγγελματικά σας.

Πηγή: glance.gr

