Πολιτισμός

Ελένη Βιτάλη: Στο νοσοκομείο η τραγουδίστρια - Διέκοψε τη συναυλία της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγγνώμη ζήτησε η ίδια και οι διοργανωτές και άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα δωρεάν συναυλία.

Στο νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας η γνωστή τραγουδίστρια Ελένη Βιτάλη, η οποία ένοιωσε έντονους πόνους στη μέση και χρειάστηκε να διακόψει γρήγορα τη συναυλία που βρίσκονταν σε εξέλιξη στη Μεσαιωνική Τάφρο της Ρόδου.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι διοργανωτές, επισημαίνουν για το γεγονός αυτό που εκ των πραμάτων προκάλεσε αναστάτωση:

«Δυστυχώς δεν είναι τα πάντα προβλεπόμενα. Ο ανθρώπινος παράγοντας πάντα υπάρχει.

Η κυρία Βιτάλη ενώ βρισκόταν επί σκηνής ένιωσε μια ξαφνική αδιαθεσία. Με έντονους πόνους στην μέση ένιωσε πως θα σωριαζόταν επί σκηνής. Προτίμησε να αποχωρήσει, παρά να συμβεί κάτι τέτοιο. Πριν την συναυλία ήταν μια χαρά. Μας είπε ότι 40 χρονιά, είναι η πρώτη φορά που της συνέβη κάτι τέτοιο Άλλωστε και για μας αυτή ήταν η τρίτη φορά που συνεργαστήκαμε με την κυρία Βιτάλη και όλα ήταν άψογα πάντα.

Ευχαριστούμε το νοσοκομείο Ρόδου για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος. Εμείς σαν διοργανωτές ζητάμε ένα μεγάλο συγγνώμη από τον κόσμο που γέμισε το θέατρο μεσαιωνικής τάφρου.

Το ποιοι είμαστε νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος το γνωρίζει και το έχουμε αποδείξει τα τελευταία 10 χρόνια με τις δουλειές μας. Δυστυχώς όμως συμβαίνουν και τα απρόοπτα-ανθρώπινα. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά μας όποιος επιθυμεί μπορεί με το εισιτήριο της χθεσινής συναυλίας, να παρακολουθήσει δωρεάν κάποια από τις επόμενες εκδηλώσεις μας.

Επίσης ένα μεγάλο συγγνώμη εκ μέρους της κυρίας Βιτάλη για το χθεσινό συμβάν. Και όπως μας είπε, επιθυμεί κάποια στιγμή να έρθει για μια δωρεάν συναυλία στην Ρόδο, για τον κόσμο που την έζησε το συμβάν.»

Πηγή: Rodiaki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΙΠλεύρης - Τσίπρας: η καραντίνα, η μάσκα και η δεξίωση στο Προεδρικό

Μαρίτα Αγγελοπούλου: Σοκ από τον θάνατό της - Η δολοφονία του πατέρα της και η τελευταία της συνέντευξη (βίντεο)

Καραγιάννης: “Τρέχουν” Μετρό Πειραιά, Μετρό Θεσσαλονίκης και ΒΟΑΚ