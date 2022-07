Κοινωνία

Λάρισα: Κατέβασε το εσώρουχο της εγγονής του στο κρεβάτι... για να την “συνετίσει”

Τι κατήγγειλε η ανήλικη κοπέλα στις αρχές. Τι υποστήριξε ο 53χρονος.

Με ποινή φυλάκισης 10 μηνών (με τριετή αναστολή) καταδικάστηκε χθες, από το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Λάρισας, ένας 53χρονος που βρέθηκε κατηγορούμενος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, έπειτα από καταγγελία 17χρονης.

Ο 53χρονος, που είναι αδελφός του παππού της 17χρονης, και η ανήλικη εγγονή του, βρέθηκαν στο εξοχικό του στα παράλια του νομού Λάρισας το περασμένο Σαββατοκύριακο, αλλά με την επιστροφή τους η μητέρα της 17χρονης κατήγγειλε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας ότι ο 53χρονος θώπευσε την κόρη της, με αποτέλεσμα αυτός να συλληφθεί και χθες να οδηγηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου.

Εκεί οπού η μητέρα της 17χρονης στην κατάθεση της εξιστόρησε τα γεγονότα όπως της τα διηγήθηκε η κόρη της, ενώ το ίδιο έπραξε και ο 53χρονος στην απολογία του, μόνο που οι δυο πλευρές παρουσίασαν τα γεγονότα από διαφορετικές οπτικές. Η μεν 17χρονη κατήγγειλε πως ο πάππους της τη θώπευσε ενώ κοιμόντουσαν στο ίδιο κρεβάτι, ο δε 53χρονος ότι η ανήλικη ήταν αυτή που τον προκάλεσε, αρνούμενος τα όσα σε βάρος του καταγγέλθηκαν.

Ο 53χρονος χαρακτήρισε ως λάθος του την απόφαση του να κατεβάσει το παντελόνι και το εσώρουχο της 17χρονης και να τη διώχνει απ’ το κρεβάτι, εγκαλώντας τη για την «απερισκεψία» της.

Ο κατηγορούμενος αποδέχεται την πράξη, όχι κατέβασε το εσώρουχο της ανήλικης τόνισε η εισαγγελέας της έδρας, προτείνοντας την ενοχή του 53χρονου για την κατηγορία της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας αφού τόσο από την προανάκριση, όσο και από την ακροαματική διαδικασία δεν προέκυψε κάποια άλλη πράξη. Παρατηρώντας ωστόσο όχι «πρώτη φορά ακούω ως μέσο συνετισμού να κατεβάζει κάποιος το παντελόνι και το εσώρουχο μίας ανήλικης». Η πρόεδρος του Δικαστηρίου κήρυξε τελικά ένοχο τον 53χρονο επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή.

