Μύκονος: Τα μαγιό που... “βγάζουν μάτι” (βίντεο)

Εμφανίσεις που κόβουν την ανάσα και μαγνητίζουν τα βλέμματα, στο "νησί των ανέμων".

Η Μύκονος είναι το μέρος που οι εμφανίσεις… υπερπαραγωγή, ακόμη και στα μαγιό, είναι «καθημερινότητα» και μάλιστα όλες τις ώρες.

Το Mykonos Live TV, συγκέντρωσε σε ένα βίντεο τα πιο εκκεντρικά μαγιό που «παρέλασαν», με τις καλλίγραμμες καλλονές που τα φορούσαν, στις πλέον κοσμικές παραλίες του νησιού.

Με παγέτες, κορδέλες, αλυσίδες, κρόσσια και πολύ «αέρα», καλλίγραμμες κοπέλες κλέβουν τις ματιές με ενδυματολογικές επιλογές που «κόβουν την ανάσα».

Όπως αναφέρει το Mykonos Live TV, «τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Δείτε τα κορίτσια που έκλεψαν βλέμματα και εντυπώσεις όχι μόνο από τα απίστευτα καλλίγραμμα κορμιά τους… αλλά και με τα απίστευτα και παράξενα μπικίνι τους στην Μύκονο. Ως γνωστόν, το νησί των ανέμων είναι το μόνο μέρος, που το ντύσιμο-υπερπαραγωγή είναι συνηθισμένο φαινόμενο, όπως και τα εκκεντρικά μαγιώ!».

