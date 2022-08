Πολιτισμός

“Red Sonja”: Στην Θεσσαλονίκη το remake της θρυλικής ταινίας της δεκαετίας του ’80

Μία επική παραγωγή ετοιμάζεται να γυριστεί στη Θεσσαλονίκη.



Μια νέα έκδοση παλαιότερης ταινίας που γυρίστηκε στη δεκαετία του '80, μια επική παραγωγή του κινηματογράφου φαντασίας με τον τίτλο «Red Sonja» σε νέα εκδοχή προετοιμάζεται να γυριστεί μετά το τέλος του καλοκαιριού και μέσα στο πρώτο διάστημα του φθινοπώρου, στη Θεσσαλονίκη.

«Η ταινία που προετοιμάζεται και λογικά θα γυριστεί στη Θεσσαλονίκη είναι μια ταινία remake μιας ταινίας που είχε γυριστεί με την Μπριγκίτε Νίλσεν, ταινία που είχε βγει στους κινηματογράφους την ίδια περίοδο με το γνωστό "Κόναν ο Βάρβαρος" με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ», εξήγησε, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ «Πρακτορείο 104,9 FM» o Πάνος Κουάνης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων Και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ).

Αυτή την περίοδο μάλιστα, όπως ανέφερε ο κ. Κουάνης, «κλείνει» και το κάστινγκ για τη νέα χολιγουντιανή παραγωγή. Η νέα παραγωγή προετοιμάζεται αυτό το διάστημα για να εκκινήσει στην πόλη και το ΕΚΟΜΕ αναμένει και την επίσημη αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα rebate της Ελλάδας.

Η συγκεκριμένη ταινία, για την οποία υπήρχε ζύμωση ακόμη και στα τέλη του 2021 και τις αρχές του 2022, καθυστέρησε να προχωρήσει καθώς «η σκηνοθέτιδα που είχε αναλάβει το εγχείρημα είχε μια δέσμευση με την Amazon για την παραγωγή μιας σειράς, οπότε και μετατέθηκε το γύρισμα», όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ΕΚΟΜΕ.

Αυτή την περίοδο, στην ουσία οργανώνεται το γύρισμα, όπως συμπλήρωσε ο κ. Κουάνης, επισημαίνοντας πως όλα συγκλίνουν ώστε μέσα στον Αύγουστο, η εταιρεία παραγωγής να κάνει και την αίτηση στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων Και Επικοινωνίας προκειμένου τα γυρίσματα «να ξεκινήσουν λογικά τέλη Αυγούστου προς αρχές Σεπτεμβρίου». Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, αυτά θα γίνουν ως επί το πλείστον στη Θεσσαλονίκη, με διάρκεια που θα φτάνει τον ένα μήνα.

«Πέφτουν μπετά το 2023» στα στούντιο στη Θεσσαλονίκη

Εξελίξεις όμως αναμένονται και για τα νέα κινηματογραφικά στούντιο Nu Boyana Hellenic Film Studios, που ξεπέρασαν δύο σκοπέλους, όπως είπε ο κ. Κουάνης. «Υπήρχαν δύο ζητήματα που έχουμε πια αφήσει πίσω μας. Το ένα ήταν μια εμπλοκή που αφορούσε το ακίνητο και λύθηκε κι έτσι έχει περάσει στα χέρια των επιχειρηματιών, ενώ το άλλο, που αφορούσε την πανδημία και το "πάγωμα" σε πολλές δραστηριότητες, ξεκαθάρισε επίσης. Η εταιρεία πια προχωράει κανονικά, τώρα ετοιμάζουν τον φάκελο για τις στρατηγικές επενδύσεις και το 2023 θα ρίξουν μπετά», αποκάλυψε ο πρόεδρος του ΕΚΟΜΕ για το ζήτημα των υποδομών στη Νέα Ραιδεστό.

Ο κ. Κουάνης τόνισε επί του συγκεκριμένου θέματος πως αυτή η επένδυση, όπως και μια ακόμη του είδους στην Αθήνα, είναι οι πλέον σημαντικές εξελίξεις. «Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στη χώρα σε μια φάση, όπου το επόμενο βήμα είναι οι υποδομές. Το cash rebate όπως και η φοροαπαλλαγή, τα δύο εργαλεία - κίνητρα τα οποία έχουμε, ήταν πάρα πολύ καλά αλλά ήταν το "καρότο" για να έρθουν αυτές οι παραγωγές. Για να μείνουν και να δημιουργήσουν μόνιμη ανάπτυξη χρειάζονται πραγματικές υποδομές, που σε βάθος είναι μόνο τα στούντιο, τίποτα άλλο», σημείωσε.

«Ως χώρα», πρόσθεσε ο κ. Κουάνης, «δεν θέλουμε να έρχονται μερικές εβδομάδες, να κάνουν γυρίσματα και να φεύγουν οι εταιρείες. Θέλουμε αυτά τα χρήματα που παίρνει η παραγωγή να επανεπενδύονται σε μόνιμες υποδομές, οτιδήποτε γύρω από την παραγωγή», ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΚΟΜΕ, υπογραμμίζοντας πως όση δουλειά έχει κάνει το ΕΚΟΜΕ και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης πάει προς τα εκεί.

Ερωτηθείς σχετικά, ο πρόεδρος του ΕΚΟΜΕ ανέφερε ακόμη πως έχουν αυξηθεί και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για όσους επιθυμούν να εργαστούν στον χώρο. «Σε όλες τις παραγωγές που έρχονται έχει μεγάλη διαφορά το 2022 από το 2021. Οι Έλληνες που δουλεύουν στις παραγωγές είναι περισσότεροι, ενώ όλες οι εταιρείες έχουν πλέον εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδεύουν Ελληνόπουλα. Επί παραδείγματι, η Universal έκανε ένα workshop στην Αθήνα για βοηθούς παραγωγής, κάτι παρόμοιο έκανε πέρυσι η Disney και η Millenium κάνει συνέχεια στη Θεσσαλονίκη workshops και εκπαιδεύει κασκαντέρ, βοηθούς, εικονολήπτες. Είναι κάτι που προχωρά, παίρνει όμως χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κουάνης.

«Ο τομέας αυτός σήμερα "χτίζεται" και θα "χτίζεται" για μια πενταετία ακόμη, μέχρι να δούμε μεγάλες υποδομές, τα στούντιο, τις υποδομές για post production houses, ειδικά εφέ, animation κ.ο.κ. στη χώρα μας», κατέληξε ο πρόεδρος του ΕΚΟΜΕ.

