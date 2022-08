Life

Κριστίν Τέιγκεν: Έγκυος για τρίτη φορά το μοντέλο

Το τρίτο της παιδί περιμένει το μοντέλο και ο τραγουδιστής σύζυγό της.

Η Αμερικανίδα μοντέλο Κριστίν Τέιγκεν (Chrissy Teigen) και ο σύζυγός της τραγουδιστής Τζον Λέτζεντ (John Legend) περιμένουν το τρίτο τους παιδί σχεδόν δύο χρόνια ύστερα από μία άτυχη εγκυμοσύνη.

Το μοντέλο το ανακοίνωσε στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram, με δύο φωτογραφίες γράφοντας ότι η «χαρά γέμισε ξανά το σπίτι και τις καρδιές μας» ύστερα από μια αποβολή το 2020.

«Έχουμε άλλο ένα που έρχεται», συνέχισε το μοντέλο και συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής όπου δεν έκρυψε ότι είναι πολύ νευρική για την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της.

«Σε κάθε ραντεβού έλεγα στον εαυτό μου: «Εντάξει, αν είναι υγιές θα το ανακοινώσω», αλλά μετά έπαιρνα μια βαθιά ανάσα για να ακούσω έναν καρδιακό παλμό και αποφάσιζα ότι ήμουν πολύ νευρική ακόμα», έγραψε.

«Δεν νομίζω ότι θα βγω ποτέ από ένα ραντεβού με περισσότερο ενθουσιασμό παρά με νευρικότητα, αλλά μέχρι στιγμής, όλα είναι τέλεια και όμορφα και αισθάνομαι αισιόδοξη και καταπληκτική», ανέφερε η Τέιγκεν.

Τον Σεπτέμβριο του 2020, το μοντέλο ανακοίνωσε την απώλεια του γιου της, στον 5ο μήνα μίας δύσκολης εγκυμοσύνης που είχε. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2013.

