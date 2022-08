Κόσμος

Ζελένσκι: Αν η Ρωσία κάνει ψευδοδημοψηφίσματα, δεν θα υπάρξουν συνομιλίες

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι, αν η Ρωσία προχωρήσει με τα σχέδια για την διεξαγωγή δημοψηφισμάτων στις κατεχόμενες περιοχές της χώρας για την ένωσή της τους με την Ρωσία, δεν μπορεί να υπάρξουν συνομιλίες με την Ουκρανία ή τους διεθνείς της συμμάχους.

«Αν οι κατακτητές προχωρήσουν στον δρόμο των ψευδοδημοψηφισμάτων, θα αποκλείσουν γι΄αυτούς οποιαδήποτε δυνατότητα συνομιλιών με την Ουκρανία και τον ελεύθερο κόσμο, που η ρωσική πλευρά σαφώς θα έχει ανάγκη κάποια στιγμή», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά το βραδινό βιντεοσκοπημένο του μήνυμα.

Ρώσοι και ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν πραγματοποιήσει γύρους συνομιλιών κατά το πρώτο χρονικό διάστημα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ομως, από το τέλος του Μαρτίου, δεν διεξάγονται συνομιλίες. Κάθε πλευρά κατηγορεί την άλλη για την διακοπή των επαφών.

