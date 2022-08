Αθλητικά

Κωπηλασία - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Ασημένια η Ζωή Φίτσιου

Δεύτερη στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας η Ζωή Φίτσιου.

Η Ζωή Φίτσιου τερμάτισε δεύτερη στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κωπηλασίας που ολοκληρώνεται σήμερα (14/8) στο Μόναχο. Η Ελληνίδα σκιφίστρια πέρασε τη γραμμή του φίνις σε χρόνο 08:09.21. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ρουμάνα Ιονέλα Κόζμιουκ με 08:04.41, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κρέμασε στο στήθος η Ολλανδή Μαρτίνε Φελτχάις με 08:10.20.

Εκτός βάθρου έμειναν η Ιρλανδή Αόιφε Κάσεϊ (4η, 08:11.68), η Ιταλίδα Στεφανία Μπουτινιόν (5η, 08:16.62) και η Γερμανίδα Μαρί-Λουίζε Ντράγκε (6η, 08:24.81).

Αν και ήταν 4η στα πρώτα μέτρα της κούρσας, η Ζωή Φίτσιου με ντεμαράζ στο τέλος κατάφερε ν' αφήσει στην 3η θέση την Ολλανδή Φελτχάις, την ώρα που η Ρουμάνα Κόζμιουκ είχε φύγει ξεκάθαρα μπροστά στην πρώτη θέση.

