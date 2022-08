Κόσμος

Μαυροβούνιο: πολιτική κρίση μετά την πτώση της Κυβέρνησης

Υπερψηφίστηκε η πρόταση δυσπιστίας που είχε κατατεθεί εναντίον του κυβερνητικού συνασπισμού..

Το κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου υπερψήφισε την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, φέρνοντας νέα πολιτική αναταραχή στη χώρα.

Η πρόταση μομφής υπερψηφίστηκε από 50 βουλευτές, 30 μποϊκόταραν τη διαδικασία και μόλις ένας καταψήφισε.

«Χρειαζόμαστε εκλογές και μια σταθερή κυβέρνηση», δήλωσε ο εμπνευστής της πρότασης μομφής, Ντανιέλ Ζίφκοβιτς.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός υπό τον Ντρίταν Αμπάζοβιτς είχε ανέλθει στην εξουσία μόλις τον περασμένο Απρίλιο και έγινε ο πλέον βραχύβιος στην ιστορία της χώρας.

Η πολιτική ένταση είχε κορυφωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, με αφορμή μια αμφιλεγόμενη συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης του Μαυροβουνίου και της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας για το καθεστώς ιδιοκτησίας εκατοντάδων μοναστηριών και ιερών ναών στη βαλκανική χώρα. Πολλοί θεωρούν ότι δεν προστατεύει τα συμφέροντα του Δημοσίου.

Ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου Μίλο Τζουκάνοβιτς, που έχει κατηγορηθεί ότι θέλει να εθνικοποιήσει την εκκλησιαστική περιουσία, χρησιμοποίησε τη συμφωνία για να αποσταθεροποιήσει την κυβέρνηση και να πιέσει για τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές.

Αρχιτέκτονας της ανεξαρτησίας του Μαυροβουνίου, ο Τζουκάνοβιτς θέλει πάση θυσία να μειώσει την επιρροή της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στη χώρα και να εδραιώσει μια ξεχωριστή εθνική ταυτότητα, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει τη δημιουργία μιας άλλης ανεξάρτητης Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Τα θρησκευτικά ζητήματα στο Μαυροβούνιο, το οποίο ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Σερβία το 2006, είναι μια από τις κύριες αιτίες της ανατροπής των τελευταίων δύο κυβερνήσεων.

Το ένα τρίτο των 620.000 κατοίκων της χώρας αυτοπροσδιορίζονται ως Σέρβοι. Η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία, που είναι πανίσχυρη στο Μαυροβούνιο, κατηγορείται από τους επικριτές της ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Βελιγραδίου.

