Παρακολουθήσεις - Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Ραντεβού στην Εξεταστική Επιτροπή

"Πυρά" κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε κλίμα έντασης, διεξήχθη η συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής, σε επίπεδο αρχηγών, για το θέμα των παρακολουθήσεων.

Δήλωση σχετικά με το ζήτημα έκανε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος, αναφέρθηκε προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη μιλώντας με "σκληρή γλώσσα" και καλώντας τον να απαντήσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη:

"Σήμερα στη Βουλή εμφανίστηκε ένας Πρωθυπουργός βουτηγμένος στην αλαζονεία.

Αρνήθηκε για άλλη μια φορά να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα.

Από το Σεπτέμβριο του 2021 ξεκινά να με παρακολουθεί η ΕΥΠ και συγχρόνως επιχειρείται η παγίδευση μου με ένα κατασκοπευτικό «υπερόπλο» κόστους εκατομμυρίων ευρώ, που θα μπορούσε να με βιντεοσκοπεί 24 ώρες το 24ωρο.

Αυτό, ο κ. Μητσοτάκης το θεωρεί σύνηθες, ενώ γνωρίζει ότι είμαι ο μόνος ευρωβουλευτής σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στον οποίο έχει συμβεί κάτι τέτοιο.

Επίσης, δεν απάντησε ποιοι είναι οι εθνικοί λόγοι για την παρακολούθησή μου, που ενώ δεν συνέτρεχαν τα οκτώ χρόνια, που είμαι ευρωβουλευτής. Προέκυψαν ξαφνικά μόλις δήλωσα υποψηφιότητα για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ και εξαφανίστηκαν πάλι ξαφνικά με την εκλογή μου.



Σταματήστε, κ. Μητσοτάκη, να περιφρονείτε ευθέως τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Θέλατε ένα ΠΑΣΟΚ σε ομηρεία και αποτύχατε.

Ισχυρίζεται ακόμη ότι δεν μπορεί να πει δημοσίως τους λόγους παρακολούθησης. Είναι νόμιμο και ηθικό ενώ λέει αυτό, συγχρόνως το Μέγαρο Μαξίμου να διαρρέει ανοησίες εμπλέκοντας τρίτες χώρες, οι οποίες τους διαψεύδουν εκθέτοντας την πατρίδα μας διεθνώς;

Και επειδή εξέφρασε μια… αγωνία γιος το πότε θα συναντηθούμε, του δίνω ραντεβού στην εξεταστική επιτροπή για να έρθει και να απαντήσει ευθέως σε ό,τι απέφυγε σήμερα , επιλέγοντας ξανά ως μέθοδο διαφυγής την τοξική αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα.

Τέλος, ο κύριος Μητσοτάκης είχε το θράσος να δίνει και συμβουλές στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Με όσα αποκαλύπτονται το τελευταίο διάστημα, δεν είστε σε θέση να συμβουλεύετε στους δημοκρατικούς πολίτες της χώρας σε όποιο κόμμα και αν ανήκουν."

