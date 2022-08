Πολιτική

Παρακολουθήσεις - ΣΥΡΙΖΑ για Υπουργικό Συμβούλιο: Ο Μητσοτάκης τρέμει την αλήθεια

Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο.



Έντονες ήταν οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος αναφέρει ότι «σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός επανέλαβε την εξωφρενική θεωρία ότι η εξιχνίαση του σκανδάλου των υποκλοπών εξυπηρετεί αλλότριες δυνάμεις. Pρόκειται για ένδειξη πανικού και επικίνδυνου κατήφορου στα μονοπάτια της συνωμοσιολογίας και της ανακάλυψης του "εσωτερικού εχθρού"». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «αυτό που εξυπηρετεί την εθνική σταθερότητα και ασφάλεια είναι η εξιχνίαση της πρωτοφανούς αυτής υπόθεσης. Η Δημοκρατία μας δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από την αλήθεια. Ο μόνος που την τρέμει είναι ο κ. Μητσοτάκης. Και αυτό το αποδεικνύει καθημερινά. «Ας μην έχει καμιά αμφιβολία. Η προβοκάτσια του θα πέσει στο κενό. Η αλήθεια θα λάμψει, το καθεστώς Μητσοτάκη θα ηττηθεί».

Νωρίτερα, ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του σχετικά με το θέμα των παρακολουθήσεων ανέφερε ότι «την επιχείρηση "κουκούλωμα" του σκανδάλου των υποκλοπών από το παρακράτος Μητσοτάκη, αποκαλύπτει σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΥΠ που εντάσσονται στο περιβάλλον Μητσοτάκη ζήτησαν από τους υπαλλήλους να παραδώσουν τα ειδικού τύπου υπηρεσιακά usb των παρακολουθήσεων με σκοπό την καταστροφή τους. Όλα αυτά μετά την ανακοίνωση της ΑΔΑΕ ότι προχωρά επιτέλους σε ελέγχους. Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να δώσει πειστικές απαντήσεις οι δε αρμόδιοι θεσμοί, Δικαιοσύνη και ΑΔΑΕ, θα πρέπει με κατεπείγουσα διαδικασία να ενεργήσουν και να εξεταστούν οι αρμόδιοι για τις παρακολουθήσεις υπάλληλοι. Το παρακράτος Μητσοτάκη έχει τραυματίσει και συνεχίζει να τραυματίζει την Δημοκρατία. Χρέος όλων μας να μπει ένα τέλος σε αυτό τον κατήφορο».

Πηγές της Κουμουνδούρου, τόνιζαν ότι «ένας- ένας οι βουλευτές της ΝΔ αρχίζουν και μιλάνε και κάνουν την ενοχή του κ. Μητσοτάκη για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων να μην κρύβεται με τίποτα. Μετά τον κ. Ρουσόπουλο που δήλωσε ότι υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα, ο κ. Κακλαμάνης δήλωσε ότι είναι θετικός στην αλλαγή της τροπολογίας για την ΑΔΑΕ. Την τροπολογία της ντροπής και της συσκότισης που δεν επιτρέπει στους πολίτες να ενημερώνονται εφόσον έχει γίνει άρση του απορρήτου των επικοινωνιών τους. Όσο ο κ. Μητσοτάκης αρνείται να καταργήσει την συγκεκριμένη τροπολογία, που ο ίδιος έφερε και του το ζητάμε εδώ και ένα μήνα, τόσο θα αποδεικνύει ότι δεν θέλει καμία διαλεύκανση και ότι φοβάται να μην βγουν στην φορά και άλλα ονόματα».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, υπό την Γραμματέα της ΚΟ και πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Όλγα Γεροβασίλη και τον Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη, Χρήστο Σπίρτζη, ζήτησε άμεση συνάντηση με τον νέο Διοικητή της ΕΥΠ, κ. Δεμίρη, για εξηγήσεις με αφορμή την αποκάλυψη ότι ΕΥΠ και ΚΕΤΥΑΚ έχουν λάβει εντολές από υψηλόβαθμα στελέχη της Υπηρεσίας για καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων και υλικού παρακολουθήσεων. Η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα μεταβεί στις 17:00 στην ΕΥΠ».

«Πυρά» στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε και η Ελληνική Λύση, η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ισχυρίστηκε ότι «κάποιοι ποντάρουν σε διεθνείς δυσκολίες για να προκαλέσουν εγχώριες κρίσεις». Η αλήθεια όμως είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη μετέτρεψε κάθε διεθνή κρίση που κλήθηκε να διαχειριστεί, σε τραγωδία για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Η Ελληνική Λύση, πιστή στο χρέος της έναντι της Ελλάδας και των Ελλήνων, αντί στείρας αντιπολίτευσης, επέλεξε την συμβολή στην προάσπιση και συμφέροντος, καταθέτοντας συνεχώς προτάσεις, τεκμηριωμένες και απολύτως εφαρμόσιμες. Εάν η κυβέρνηση μας είχε ακούσει, σήμερα η Ελλάδα θα ήταν ενεργειακά αυτάρκης και ανταγωνιστική με δεκάδες δισ. στα δημόσια ταμεία. Όταν όμως προτείναμε την προαγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου -όταν οι τιμές ήταν στο ναδίρ- αντιμετωπίσαμε την απαξίωση και την χλεύη.

Όταν απαιτήσαμε την επέκταση του φράχτη στον Έβρο, καταθέτοντας μάλιστα πλήρως κοστολογημένη πρόταση για πραγματικό τείχος, ακούσαμε διαβεβαιώσεις ότι «ο Έβρος είναι θωρακισμένος». Σήμερα, επιβεβαιώνεται ότι είναι ξέφραγο αμπέλι, ενώ με την ίδια δαπάνη θα μπορούσε να είναι πλήρως θωρακισμένος. Όταν προειδοποιούσαμε ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα έχουν καταστροφικές επιπτώσεις για την Ελλάδα, γίναμε στόχος βάναυσων συκοφαντιών. Σήμερα η Ελλάδα καταγράφει αρνητικό ρεκόρ του εμπορικού ισοζυγίου, ενώ αντίθετα η Ρωσία εμπορικό πλεόνασμα - ρεκόρ όλων των εποχών. Ο πρωθυπουργός για ακόμη μία φορά μεταθέτει την ανικανότητα της κυβέρνησης να διαχειριστεί οποιαδήποτε κρίση στο διεθνές περιβάλλον. Η ανικανότητα αυτή γίνεται πλέον επικίνδυνη, διότι ποτέ δεν άκουσε την Ελληνική Λύση, που όχι μόνον προέβλεψε τις συγκεκριμένες κρίσεις, αλλά παρέθεσε και λύσεις. Σήμερα, λοιπόν, αποδεικνύεται ότι υπάρχει λύση για την σωτηρία της Ελλάδας: Η Ελληνική Λύση.»