Ακάρ κατά ΝΑΤΟ: “Απαράδεκτο” ότι διέγραψαν το tweet που ενόχλησε την Ελλάδα

Για κίνηση που «βλάπτει την ταυτότητα και το κύρος του ΝΑΤΟ» κάνει λόγο το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.



Η Άγκυρα επέκρινε σήμερα το νατοϊκό Στρατηγείο Χερσαίων Δυνάμεων επειδή εκείνο διέγραψε, μετά από αίτημα της Ελλάδας όπως καταγγέλλει η τουρκική πλευρά, το tweet με το οποίο συνέχαιρε την Τουρκία για την «Ημέρα της Νίκης».

«Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η Συμμαχική Χερσαία Διοίκηση του ΝΑΤΟ (LANDCOM) αφαίρεσε την ανάρτηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον εορτασμό της Ημέρας της Νίκης της 30ης Αυγούστου και της Ημέρας των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, με τρόπο που θα σήμαινε ότι θα παραδίδεται στην ιδιοτελή και κακομαθημένη συμπεριφορά άλλου μέλους του ΝΑΤΟ», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, φωτογραφίζοντας ως «ιδιοτελή» και «κακομαθημένη» την Ελλάδα.

Ακόμα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι η διαγραφή αυτού του tweet, «έπειτα από το αβάσιμο αίτημα μιας χώρας που δεν διστάζει να σαμποτάρει να τις νατοϊκές αποστολές» όπως είναι η Ελλάδα σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η τουρκική πλευρά, «έχει σε μεγάλο βαθμό βλάψει την ταυτότητα και το κύρος του ΝΑΤΟ».

NATO Muttefik Kara Komutanl?g?n?n (LANDCOM) 30 Agustos Zafer Bayram?’n? ve Turk Silahl? Kuvvetleri Gunu’nu kutlad?g? sosyal medya paylas?m? bir baska NATO uyesinin bencil ve s?mar?k tavr? uzerine iradesini devretmek anlam?na gelecek sekilde kald?rmas? kabul edilemez.#MSB pic.twitter.com/0ZXLnCFk9V — T.C. Milli Savunma Bakanl?g? (@tcsavunma) September 2, 2022

Το νατοϊκό Στρατηγείο Χερσαίων Δυνάμεων είχε με ανάρτησή του στο twitter ευχηθεί «Ευτυχισμένη Ημέρα Νίκης» στην Τουρκία, τονίζοντας: «Σήμερα είναι η 100η επέτειος από την ανεξαρτησία της Τουρκίας. Συμμετέχουμε με τους Τούρκους συμμάχους μας σε όλο το ΝΑΤΟ και πέραν αυτού για να γιορτάσουμε τη Νίκη τους και την Ημέρα των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων».

Η εν λόγω ανάρτηση, που τελικώς «κατέβηκε», είχε προκαλέσει την αντίδραση της ελληνικής πλευράς.



«Στη συνέχεια ανάρτησης του Νατοϊκού Στρατηγείου Χερσαίων Δυνάμεων, το οποίο εδρεύει στη Σμύρνη, αναφορικά με ημέρα τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ προέβη σε αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας προς τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι η εν λόγω ανάρτηση πέρα από άτοπη είναι και απαράδεκτη. Παράλληλα, οι ελληνικές στρατιωτικές αρχές στο ΝΑΤΟ θα προβούν σε ανάλογη παράσταση στο Ανώτατο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ (SHAPE), στο οποίο υπάγεται και το Στρατηγείο των Χερσαίων Δυνάμεων», σημείωνε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών στις 31 Αυγούστου.

