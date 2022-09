Life

Η Τζέιν Φόντα έχει καρκίνο

Η ανακοίνωση της 84χρονης ηθοποιού, η οποία δεν το «βάζει κάτω».

Η βραβευμένη με Όσκαρ αμερικανίδα ηθοποιός Τζέιν Φόντα ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι διαγνώστηκε με μια «πολύ θεραπεύσιμη» μορφή λεμφώματος και ξεκίνησε χημειοθεραπείες για διάστημα έξι μηνών.

Η 84χρονη ηθοποιός, η οποία πρωταγωνίστησε φέτος στην τελευταία σεζόν της κωμικής σειράς του Netflix «Grace and Frankie», αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με λέμφωμα μη-Χότζκιν (NHL) μέσω ανάρτησής της στο Instagram.

«Είναι ένας πολύ θεραπεύσιμος καρκίνος. Το 80% των ανθρώπων επιβιώνει, οπότε αισθάνομαι πολύ τυχερή», έγραψε η Τζέιν Φόντα. Συμπλήρωσε ότι αισθάνεται επίσης τυχερή επειδή έχει «πρόσβαση στους καλύτερους γιατρούς και στις καλύτερες θεραπείες». «Συνειδητοποιώ, αν και είναι οδυνηρό, ότι είμαι προνομιούχα», σημείωσε η διάσημη ηθοποιός.

Η Φόντα έχει κάνει καριέρα στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση για πάνω από έξι δεκαετίες, κερδίζοντας Όσκαρ για τις ερμηνείες της στις ταινίες «Η Εξαφάνιση» (1971) και «Ο Γυρισμός» (1978). Η τελευταία της ταινία με τίτλο «Moving On» πρόκειται να κάνει πρεμιέρα αυτόν τον μήνα στο κινηματογραφικό φεστιβάλ του Τορόντο.

«Ξεκίνησα χημειοθεραπείες για έξι μήνες και ανταποκρίνομαι αρκετά καλά», ανέφερε η Φόντα. «Πιστέψτε με, δεν θα αφήσω τίποτα από αυτά να σταθεί εμπόδιο στην ακτιβιστική δράση μου για το κλίμα», δήλωσε η ηθοποιός που έχει ασκήσει πιέσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

