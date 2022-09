Πολιτική

Μπαχτσελί: Είναι εύκολο να περάσουμε την θάλασσα του Αιγαίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κλιμακώνει την ένταση η Τουρκία. Την σκυτάλη των προκλητικών δηλώσεων πήρε ο ακροδεξιός ηγέτης και εταίρος του Ερντογάν.



Τεντώνει κι άλλο το σχοινί των προκλήσεων η Τουρκία, με αξιωματούχους να εξαπολύουν καθημερινά απειλές κατά της Ελλάδας, κλιμακώνοντας την ένταση.



Σήμερα την σκυτάλη των προκλητικών δηλώσεων πήρε ο ακροδεξιός ηγέτης και εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος απείλησε εκ νέου με εισβολή την Ελλάδα.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγίπ Ερντογάν ρωτήθηκε σχετικά με την δήλωση του Τούρκου προέδρου προς τους Έλληνες «μπορεί να έρθουμε ένα βράδυ ξαφνικά».

Η απάντηση του Ντεβλέτ Μπαχτσελί ήταν: «Ο Πρόεδρός μας σωστά λέει, είναι πολύ εύκολο να περάσουμε τη θάλασσα του Αιγαίου».

Ειδήσεις σήμερα:

Φολέγανδρος - Δολοφονία Γαρυφαλλιάς: Παραπέμπεται ομόφωνα σε δίκη ο δράστης

Αίγινα: Νεκρός 18χρονος ψαροντουφεκάς

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: έντονα φαινόμενα από το βράδυ της Κυριακής