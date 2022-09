Οικονομία

Τελεσίγραφο Πούτιν: Τέλος στο φυσικό αέριο, αν επιβληθεί πλαφόν στη Ρωσία

Από τη μία απείλησε την Ευρώπη ότι θα μείνει χωρίς φυσικό αέριο, από την άλλη απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι χρησιμοποιεί το αέριο ως όπλο.

Η Ρωσία θα σταματήσει να διοχετεύει φυσικό αέριο και πετρέλαιο αν επιβληθεί πλαφόν στις τιμές των ρωσικών πηγών ενέργειας, δήλωσε σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος επέκρινε τις εκκλήσεις της Ευρώπης για την επιβολή πλαφόν στην τιμή του ρωσικού φυσικού αερίου χαρακτηρίζοντάς την "ανόητη" και είπε ότι η Ρωσία θα αποχωρήσει από τα συμβόλαια προμηθειών της αν η Δύση επιβάλει πλαφόν στις τιμές των ρωσικών εξαγωγών.

Η Μόσχα δεν θα έχει πρόβλημα να πουλάει ανά τον κόσμο τις τεράστιες ενεργειακές πηγές της παρά τις δυτικές κυρώσεις, επισήμανε ο Ρώσος πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι η επιβολή πλαφόν θα οδηγούσε σε αυξήσεις τιμών και ότι η παγκόσμια ζήτηση ρωσικής ενέργειας είναι μεγάλη.

Σημείωσε εξάλλου ότι η Ρωσία έχει συμφωνήσει σε όλες τις βασικές παραμέτρους για την πώληση φυσικού αερίου στην Κίνα μέσω της Μογγολίας.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας είπε ότι, η χώρα του θα ξεκινήσει και πάλι να προμηθεύει με φυσικό αέριο τη Γερμανία μέσω του αγωγού Nord Stream 1 μόλις αποκατασταθεί η βλάβη στην τουρμπίνα του και απέρριψε τους δυτικούς ισχυρισμούς ότι η Μόσχα χρησιμοποιεί ως όπλο το φυσικό αέριο.

Μιλώντας στο πλαίσιο της ομιλίας που εκφώνησε στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ που διεξάγεται στο Βλαδιβοστόκ, πόλη της ρωσικής Άπω Ανατολής, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Γερμανία και οι δυτικές κυρώσεις ευθύνονται για το ότι ο αγωγός Nord Stream 1 δεν είναι λειτουργικός και ότι η Ουκρανία και η Πολωνία αποφάσισαν μονομερώς να κλείσουν άλλους αγωγούς που μετέφεραν φυσικό αέριο στην Ευρώπη.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια επαπειλούμενη ενεργειακή κρίση και αλματώδη αύξηση στους λογαριασμούς ενέργειας μετά την πλήρη αναστολή των προμηθειών αερίου από την Gazprom μέσω του Nord Stream 1, έπειτα από τον εντοπισμό --όπως ισχυρίστηκε--μιας διαρροής πετρελαίου στην τουρμπίνα του κατά τις εργασίες συντήρησης.

"Ο Nord Steam 1 είναι ουσιαστικά κλειστός τώρα", είπε ο Πούτιν καλώντας τη Γερμανία να επιστρέψει μια τουρμπίνα για τον σταθμό συμπίεσης Πορτοβάγια του αγωγού, το οποίο θα επέτρεπε στη Ρωσία να ξεκινήσει εκ νέου να διοχετεύει αέριο.

"Υπάρχει μια διαρροή πετρελαίου εκεί -- είναι μια πιθανόν εκρηκτική κατάσταση, κίνδυνος πυρκαγιάς. Η τουρμπίνα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δώστε μας μια τουρμπίνα και θα ανοίξουμε αύριο τον Nord Stream 1. Αλλά δεν μας δίνουν τίποτα", είπε ο Πούτιν.

Μάλιστα, ως προς την οικονομία της χώρας ο Πούτιν είπε ο προϋπολογισμός της χώρας θα εμφανίσει φέτος πλεόνασμα καθώς η ρωσική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά μικρής συρρίκνωσης για τον χρόνο αυτόν.

Το πλεόνασμα του προϋπολογισμού θα φθάσει στα 24,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022, ενώ το ΑΕΠ θα μειωθεί κατά "περίπου 2% ή και λίγο παραπάνω", κατέληξε ο Πούτιν.

