Λιζ Τρας για Βασίλισσα Ελισάβετ: Ο θάνατό της σοκ για το Έθνος και τον κόσμο

Το μήνυμα της Βρετανίδας πρωθυπουργού έξω από τη Ντάουνινγκ Στριτ.

«Είμαστε όλοι συντετριμμένοι από τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ», δήλωσε η νέα πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Λιζ Τρας, η τελευταία πολιτικός που συνάντησε από κοντά τη βασίλισσα προτού η τελευταία αφήσει την τελευταία της πνοή σε ηλικία 96 ετών.

«Το σοκ είναι τεράστιο για το έθνος και για την υφήλιο», συνέχισε η Τρας, χαρακτηρίζοντας την Ελισάβετ «βράχο» πάνω στον οποίο χτίστηκε η σύγχρονη Βρετανία.

«Η αφοσίωση της βασίλισσας στο καθήκον ήταν παράδειγμα για όλους μας και σήμερα είναι μια ημέρα μεγάλης απώλειας» υπογράμμισε, επίσης, η Τρας.

«Η χώρα τώρα πρέπει να ενωθεί και να υποστηρίξει τον βασιλιά Κάρολο. Ο Θεός να έχει καλά τον Βασιλιά» κατέληξε η Τρας.

